Яремчук впервые за 2,5 месяца выйдет в стартовом составе Брюгге

Украинский легионер «Брюгге» Роман Яремчук выйдет с первых минут на матч 4-го тура чемпионской группы чемпионата Бельгии против «Антверпена».

Любопытно, что 27-летний украинец сыграет в стартовом составе впервые с 7 марта.

В текущем сезоне на счету Яремчук 2 гола и 3 ассиста в 26 матчах за «Брюгге». Последний раз украинец забивал за команду 19 октября прошлого года.

Встреча «Брюгге» – «Антверпен» начнется в 14:30 по Киеву.