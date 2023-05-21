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  4. Яремчук впервые за 2,5 месяца выйдет в стартовом составе Брюгге
Бельгия
21 мая 2023, 13:40 |
142
0

Яремчук впервые за 2,5 месяца выйдет в стартовом составе Брюгге

Украинский нападающий сыграет с первых минут матча против «Антверпена»

21 мая 2023, 13:40 |
142
0
Яремчук впервые за 2,5 месяца выйдет в стартовом составе Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский легионер «Брюгге» Роман Яремчук выйдет с первых минут на матч 4-го тура чемпионской группы чемпионата Бельгии против «Антверпена».

Любопытно, что 27-летний украинец сыграет в стартовом составе впервые с 7 марта.

В текущем сезоне на счету Яремчук 2 гола и 3 ассиста в 26 матчах за «Брюгге». Последний раз украинец забивал за команду 19 октября прошлого года.

Встреча «Брюгге» – «Антверпен» начнется в 14:30 по Киеву.

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Роман Яремчук Брюгге Антверпен
Источник Sport.ua
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