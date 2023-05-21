Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брюгге обыграл лидера чемпионата, Яремчука заменили на 58-й минуте
Чемпионат Бельгии
Брюгге
21.05.2023 14:30 – FT 2 : 0
Антверпен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
21 мая 2023, 16:38 |
491
1

Брюгге обыграл лидера чемпионата, Яремчука заменили на 58-й минуте

Команда украинца прервала серию из трех поражений подряд в чемпионской группе

21 мая 2023, 16:38 |
491
1
Брюгге обыграл лидера чемпионата, Яремчука заменили на 58-й минуте
ФК Брюгге

«Брюгге» в матче 4-го тура чемпионской группы чемпионата Бельгии обыграл «Антверпен» (2:0).

Украинский легионер «черно-синих» Роман Яремчук впервые за 2,5 месяца вышел с первых минут и был заменен на 58-й минуте при счете 1:0. Ромео Вермант, который заменил украинца, спустя 4 минуты ассистировал партнеру во время второго взятия ворот.

Отметим, что до этого «Брюгге» проиграл все три матча в чемпионской группе, а «Антверпен» наоборот добыл три победы.

Чемпионат Бельгии. Чемпионская группа. 4-й тур

«Брюгге» – «Антверпен» – 2:0
Голы: Нильсен (51, 62).

По теме:
Яремчук впервые за 2,5 месяца выйдет в стартовом составе Брюгге
Олег ДУЛУБ: «Луческу может помочь Яремчуку»
Брюгге проиграл, забив два мяча в дебюте матча. Яремчук остался на скамейке
Брюгге Антверпен чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
Теннис | 21 мая 2023, 01:15 27
Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме

К сожалению, Ангелина просто не смогла восстановиться физически

Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Бокс | 21 мая 2023, 06:25 13
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко

Поединок украинского боксера состоится в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 мая
Футбол | 21.05.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 мая
ЛОМАЧЕНКО: «Хочу помогать Украине и моей Украинской православной церкви»
Бокс | 21.05.2023, 08:23
ЛОМАЧЕНКО: «Хочу помогать Украине и моей Украинской православной церкви»
ЛОМАЧЕНКО: «Хочу помогать Украине и моей Украинской православной церкви»
Ломаченко проиграл Хейни, но не все так однозначно. Вася не выглядел хуже
Бокс | 21.05.2023, 11:10
Ломаченко проиграл Хейни, но не все так однозначно. Вася не выглядел хуже
Ломаченко проиграл Хейни, но не все так однозначно. Вася не выглядел хуже
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PETP0
Яремчука треба рятувати, вір помре як футболіст у цьому клубі.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
21.05.2023, 00:05 49
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
19.05.2023, 21:55 18
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне очень много кричит на меня»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне очень много кричит на меня»
20.05.2023, 11:27 5
Футбол
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
19.05.2023, 20:55 13
Футбол
Арсенал с Зинченко установил антирекорд АПЛ, упустив чемпионство
Арсенал с Зинченко установил антирекорд АПЛ, упустив чемпионство
21.05.2023, 07:35 13
Футбол
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
20.05.2023, 06:10 7
Бокс
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
19.05.2023, 19:31 57
Теннис
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
20.05.2023, 07:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности