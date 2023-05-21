Брюгге обыграл лидера чемпионата, Яремчука заменили на 58-й минуте
Команда украинца прервала серию из трех поражений подряд в чемпионской группе
«Брюгге» в матче 4-го тура чемпионской группы чемпионата Бельгии обыграл «Антверпен» (2:0).
Украинский легионер «черно-синих» Роман Яремчук впервые за 2,5 месяца вышел с первых минут и был заменен на 58-й минуте при счете 1:0. Ромео Вермант, который заменил украинца, спустя 4 минуты ассистировал партнеру во время второго взятия ворот.
Отметим, что до этого «Брюгге» проиграл все три матча в чемпионской группе, а «Антверпен» наоборот добыл три победы.
Чемпионат Бельгии. Чемпионская группа. 4-й тур
«Брюгге» – «Антверпен» – 2:0
Голы: Нильсен (51, 62).
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