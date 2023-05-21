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21.05.2023 14:00 - : -
Нива Винница
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Украина. Вторая лига
21 мая 2023, 14:00 |
50
0

Вторая лига. Предпоследний тур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 мая видеотрансляции матчей 17-го тура Второй лиги

21 мая 2023, 14:00 |
50
0
Вторая лига. Предпоследний тур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Звягель

21 мая проходят поединки предпоследнего 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Вторая лига. 17-й тур, 21 мая

Турнирная таблица

14:00. Металлург-2 Запорожье – Нива Винница

14:00. Реал Фарма Одесса – Кремень-2 Кременчуг

14:00. Хуст – Звягель

14:00. Чайка – Васт Николаев

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Источник Sport.ua
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