21.05.2023 14:00 - : -
Украина. Вторая лига21 мая 2023, 14:00 |
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Вторая лига. Предпоследний тур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 мая видеотрансляции матчей 17-го тура Второй лиги
21 мая 2023, 14:00 |
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21 мая проходят поединки предпоследнего 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Вторая лига. 17-й тур, 21 мая
Турнирная таблица
14:00. Металлург-2 Запорожье – Нива Винница
14:00. Реал Фарма Одесса – Кремень-2 Кременчуг
14:00. Хуст – Звягель
14:00. Чайка – Васт Николаев
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