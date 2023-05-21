Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Трагический конец. Как Калинина боролась с Рыбакиной за титул в Риме
WTA
21 мая 2023, 02:59 | Обновлено 21 мая 2023, 03:18
230
0

ВИДЕО. Трагический конец. Как Калинина боролась с Рыбакиной за титул в Риме

Украинка снялась финального матча против Елены на супертурнире в столице Италии

21 мая 2023, 02:59 | Обновлено 21 мая 2023, 03:18
230
0
ВИДЕО. Трагический конец. Как Калинина боролась с Рыбакиной за титул в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина и Елена Рыбакина

В ночь на 21 мая состоялся финальный поединок на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия) между украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (WTA 47) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (WTA 6).

К сожалению, украинка не смогла продолжить поединок после проигранного первого сета. Ангелина взяла медицинский тайм-аут и снялась с игры. Причина – травма левой ноги.

На пути к финалу Калинина обыграла Анну Блинкову, Софию Кенин, Мэдисон Киз, Беатрис Хаддад Майю и Веронику Кудерметову.

26-летняя Ангелина Калинина впервые сыграла в финале турнира WTA 1000 и второй раз в карьере боролась за титул на уровне WTA. В 2021 году украинка уступила в решающем матче на соревнованиях WTA 250 в Будапеште.

ВИДЕО. Трагический конец. Как Калинина боролась с Рыбакиной за титул в Риме

По теме:
Ангелина КАЛИНИНА: «Я боролась, несмотря на счет, погоду, соперниц»
ФОТО. Награждение: Калинина получила награду за невероятную неделю в Риме
Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
видео Ангелина Калинина Елена Рыбакина WTA Рим
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Смена покрытия. Молчанов выиграл 2 матча за день и взял 1-й трофей в году
Теннис | 20 мая 2023, 20:38 1
Смена покрытия. Молчанов выиграл 2 матча за день и взял 1-й трофей в году
Смена покрытия. Молчанов выиграл 2 матча за день и взял 1-й трофей в году

Украинец вместе с Андреем Голубевым успешно выступил на челленджере в Турине

Разгром после тревоги. Динамо крупно переиграло Александрию
Футбол | 20 мая 2023, 17:45 63
Разгром после тревоги. Динамо крупно переиграло Александрию
Разгром после тревоги. Динамо крупно переиграло Александрию

Киевская команда забила пять мячей сопернику

ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
Бокс | 20.05.2023, 07:23
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте
Футбол | 20.05.2023, 19:07
Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте
Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте
Поединок Хейни – Ломаченко покажут бесплатно в Украине
Бокс | 20.05.2023, 13:31
Поединок Хейни – Ломаченко покажут бесплатно в Украине
Поединок Хейни – Ломаченко покажут бесплатно в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
19.05.2023, 19:31 57
Теннис
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
19.05.2023, 00:40 8
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
19.05.2023, 10:01 44
Футбол
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
20.05.2023, 06:10 7
Бокс
Один мяч до рекорда. Артем Довбик оформил очередной гол
Один мяч до рекорда. Артем Довбик оформил очередной гол
19.05.2023, 15:21 4
Футбол
Александрия – Динамо – 1:5. Киевляне поиздевались над соперниками. Видео
Александрия – Динамо – 1:5. Киевляне поиздевались над соперниками. Видео
20.05.2023, 18:15 7
Футбол
Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
20.05.2023, 04:00 5
Бокс
Это было только начало! Хейни пояснил, почему толкнул Ломаченко
Это было только начало! Хейни пояснил, почему толкнул Ломаченко
20.05.2023, 03:35 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности