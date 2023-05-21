ВИДЕО. Трагический конец. Как Калинина боролась с Рыбакиной за титул в Риме

В ночь на 21 мая состоялся финальный поединок на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия) между украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (WTA 47) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (WTA 6).

К сожалению, украинка не смогла продолжить поединок после проигранного первого сета. Ангелина взяла медицинский тайм-аут и снялась с игры. Причина – травма левой ноги.

На пути к финалу Калинина обыграла Анну Блинкову, Софию Кенин, Мэдисон Киз, Беатрис Хаддад Майю и Веронику Кудерметову.

26-летняя Ангелина Калинина впервые сыграла в финале турнира WTA 1000 и второй раз в карьере боролась за титул на уровне WTA. В 2021 году украинка уступила в решающем матче на соревнованиях WTA 250 в Будапеште.

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