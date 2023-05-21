ВИДЕО. Хет-трик Жиру. Милан отгрузил 5 мячей Сампдории, аутсайдеру Серии A

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» дома крупно обыграл «Сампдорию» со счетом 5:1.

Хет-трик оформил Оливье Жиру, по голу забили Рафаэл Леау и Браим Диас. У гостей отличился Фабио Квальярелла.

Миланцы набрали 64 очка и занимают 5-е место в Серии А. Аутсайдер «Сампдория» уже досрочно вылетела (18 очков).

Серия А. 36-й тур, 20 мая

Милан – Сампдория – 5:1

Голы: Леау, 9 Жиру, 23, 29 (пен), 68, Браим Диас, 63 – Квальярелла, 20

Кремонезе – Болонья – 1:5

Голы: Чофани, 90+1 – Арнаутович, 14, Фергюсон, 27, Пош, 45+1, Орсолини, 62, Сансоне, 80

Аталанта – Верона – 3:1

Голы: Дзаппакоста, 22, Пашалич, 53, Хойлунд, 62 – Лазович, 11.