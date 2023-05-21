Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Хет-трик Жиру. Милан отгрузил 5 мячей Сампдории, аутсайдеру Серии A
Чемпионат Италии
Аталанта
20.05.2023 19:00 – FT 3 : 1
Эллас Верона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 мая 2023, 04:30 | Обновлено 21 мая 2023, 04:49
16
0

ВИДЕО. Хет-трик Жиру. Милан отгрузил 5 мячей Сампдории, аутсайдеру Серии A

Миланцы набрали 64 очка и занимают 5-е место в Серии А

21 мая 2023, 04:30 | Обновлено 21 мая 2023, 04:49
16
0
ВИДЕО. Хет-трик Жиру. Милан отгрузил 5 мячей Сампдории, аутсайдеру Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» дома крупно обыграл «Сампдорию» со счетом 5:1.

Хет-трик оформил Оливье Жиру, по голу забили Рафаэл Леау и Браим Диас. У гостей отличился Фабио Квальярелла.

Миланцы набрали 64 очка и занимают 5-е место в Серии А. Аутсайдер «Сампдория» уже досрочно вылетела (18 очков).

Серия А. 36-й тур, 20 мая

Милан – Сампдория – 5:1

Голы: Леау, 9 Жиру, 23, 29 (пен), 68, Браим Диас, 63 – Квальярелла, 20

Кремонезе – Болонья – 1:5

Голы: Чофани, 90+1 – Арнаутович, 14, Фергюсон, 27, Пош, 45+1, Орсолини, 62, Сансоне, 80

Аталанта – Верона – 3:1

Голы: Дзаппакоста, 22, Пашалич, 53, Хойлунд, 62 – Лазович, 11.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Аталанта).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Дарко Лазович (Эллас Верона).
По теме:
Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ВИДЕО. Трофей уже завоеван. Барселона дома проиграла Реалу Сосьедад
Ассист Малиновского. Марсель проиграл Лиллю важный матч за топ-места
чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Милан - Сампдория Сампдория видео голов и обзор Кремонезе Болонья Верона Аталанта Аталанта - Верона Оливье Жиру
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 20 мая 2023, 10:00 5
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая

Супершанс для Боруссии Д. Бавария неожиданно проиграла РБ Лейпциг в Мюнхене
Футбол | 20 мая 2023, 22:07 8
Супершанс для Боруссии Д. Бавария неожиданно проиграла РБ Лейпциг в Мюнхене
Супершанс для Боруссии Д. Бавария неожиданно проиграла РБ Лейпциг в Мюнхене

Игра завершилась со счетом 3:1

Комментатор MEGOGO: «Позор Барселоне! Их фан-сообщество рушится на глазах»
Футбол | 20.05.2023, 23:59
Комментатор MEGOGO: «Позор Барселоне! Их фан-сообщество рушится на глазах»
Комментатор MEGOGO: «Позор Барселоне! Их фан-сообщество рушится на глазах»
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
Бокс | 20.05.2023, 06:10
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
Манчестер Сити – чемпион Англии! Арсенал в гостях уступил аутсайдеру лиги
Футбол | 20.05.2023, 21:35
Манчестер Сити – чемпион Англии! Арсенал в гостях уступил аутсайдеру лиги
Манчестер Сити – чемпион Англии! Арсенал в гостях уступил аутсайдеру лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
19.05.2023, 19:31 57
Теннис
Александрия – Динамо – 1:5. Киевляне поиздевались над соперниками. Видео
Александрия – Динамо – 1:5. Киевляне поиздевались над соперниками. Видео
20.05.2023, 18:15 7
Футбол
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
19.05.2023, 20:55 13
Футбол
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
20.05.2023, 02:45 23
Бокс
Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
20.05.2023, 04:00 5
Бокс
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
20.05.2023, 07:23 1
Бокс
ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи
ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи
19.05.2023, 05:20 12
Футбол
94% точных передач. Названа оценка Забарного за матч Борнмута против МЮ
94% точных передач. Названа оценка Забарного за матч Борнмута против МЮ
20.05.2023, 19:43 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности