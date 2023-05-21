Малиновский получил вторую оценку среди лучших в составе Марселя

В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» на своем поле победил «Марсель» со счетом 2:1.

Счет открыл хавбек гостей Жонатан Клаусс на 29-й минуте. Голевую передачу ему вразрез на ход отдал украинский хавбек Руслан Малиновский.

После перерыва форвард хозяев поля Джонатан Дэвид с пенальти сравнял счет, а победу «Лиллю» принес Жонатан Бамба на 72-й минуте.

Малиновский провел весь матч на поле и получил вторую оценку в команде среди лучших (6.9). Выше среди игроков «Марселя» – только у Клаусса (7.0), а лучшим игроком матча стал Джонатан Дэвид (7.5).

Лига 1. 36-й тур, 20 мая

Лилль – Марсель – 2:1

Голы: Дэвид, 50 (пен), Бамба, 72 – Клаусс, 29

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