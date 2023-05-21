Малиновский получил вторую оценку среди лучших в составе Марселя
«Марсель» проиграл «Лиллю» со счетом 1:2 в матче чемпионата Франции
В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» на своем поле победил «Марсель» со счетом 2:1.
Счет открыл хавбек гостей Жонатан Клаусс на 29-й минуте. Голевую передачу ему вразрез на ход отдал украинский хавбек Руслан Малиновский.
После перерыва форвард хозяев поля Джонатан Дэвид с пенальти сравнял счет, а победу «Лиллю» принес Жонатан Бамба на 72-й минуте.
Малиновский провел весь матч на поле и получил вторую оценку в команде среди лучших (6.9). Выше среди игроков «Марселя» – только у Клаусса (7.0), а лучшим игроком матча стал Джонатан Дэвид (7.5).
Лига 1. 36-й тур, 20 мая
Лилль – Марсель – 2:1
Голы: Дэвид, 50 (пен), Бамба, 72 – Клаусс, 29
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