ВИДЕО. Трофей уже завоеван. Барселона дома проиграла Реалу Сосьедад

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома проиграла «Реалу Сосьедад» со счетом 1:2.

У победителей отметились Микель Мерино и Александр Серлот, а у каталонского клуба гол забил Роберт Левандовски в конце матча.

«Барселона» неудачно провела первый матч в статусе чемпиона Испании (85 очков).

«Реал Сосьедад» входит в топ-4, зону Лиги чемпионов (65 очков).

После матча «Барселона» перед родными болельщиками получила трофей чемпионов Испании.

Ла Лига. 35-й тур, 20 мая

Барселона – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Левандовски, 90 – Мерино, 5, Серлот, 72