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Чемпионат Испании
Барселона
20.05.2023 22:00 – FT 1 : 2
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 мая 2023, 01:00 | Обновлено 21 мая 2023, 01:16
82
0

ВИДЕО. Трофей уже завоеван. Барселона дома проиграла Реалу Сосьедад

У каталонского клуба гол забил Роберт Левандовски, а потом поднял трофей

21 мая 2023, 01:00 | Обновлено 21 мая 2023, 01:16
82
0
ВИДЕО. Трофей уже завоеван. Барселона дома проиграла Реалу Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома проиграла «Реалу Сосьедад» со счетом 1:2.

У победителей отметились Микель Мерино и Александр Серлот, а у каталонского клуба гол забил Роберт Левандовски в конце матча.

«Барселона» неудачно провела первый матч в статусе чемпиона Испании (85 очков).

«Реал Сосьедад» входит в топ-4, зону Лиги чемпионов (65 очков).

После матча «Барселона» перед родными болельщиками получила трофей чемпионов Испании.

Ла Лига. 35-й тур, 20 мая

Барселона – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Левандовски, 90 – Мерино, 5, Серлот, 72

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Реал Сосьедад).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Реал Сосьедад).
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Источник Sport.ua
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