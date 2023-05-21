ВИДЕО. Трофей уже завоеван. Барселона дома проиграла Реалу Сосьедад
У каталонского клуба гол забил Роберт Левандовски, а потом поднял трофей
В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома проиграла «Реалу Сосьедад» со счетом 1:2.
У победителей отметились Микель Мерино и Александр Серлот, а у каталонского клуба гол забил Роберт Левандовски в конце матча.
«Барселона» неудачно провела первый матч в статусе чемпиона Испании (85 очков).
«Реал Сосьедад» входит в топ-4, зону Лиги чемпионов (65 очков).
После матча «Барселона» перед родными болельщиками получила трофей чемпионов Испании.
Ла Лига. 35-й тур, 20 мая
Барселона – Реал Сосьедад – 1:2
Голы: Левандовски, 90 – Мерино, 5, Серлот, 72
События матча
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