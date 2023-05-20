Не фанат. Стало известно, кто ударил арбитра в игре юниоров Руха и Львова

Стало известно, кто ударил арбитра в матче 27-го тура юниорского чемпионата Украины между командами «Рух» U-19 и «Львов» U-19 (2:1).

В компенсированное время матча главный арбитр Артем Очкуренко назначил пенальти в ворота «Львова» за игру защитника рукой.

После этого момента на поле выбежал посторонний человек и ударил рефери в живот.

Как сообщает KDK, прием из бокса к арбитру применил Евгений Михайлив, брат Романа Михайлива, вице-президента «Львова», который курирует клубную детскую школу.

При этом, по утверждению источника, Евгений Михайлив является помощником тренера молодежной команды «Львова», но на сайте клуба он не указан.

ВИДЕО. Арбитра ударили в живот в матче Рух U-19 – Львов U-19