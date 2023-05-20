ВИДЕО. Большой скандал. Фанат ударил арбитра в матче ЧУ U-19 Рух – Львов
После завершения встречи рефери покинул стадион в сопровождении полиции
В субботу, 20 мая, состоялся матч 27-го тура молодежного чемпионата Украины между клубами «Рух U-19» и «Львов U-19». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу «руховцев».
Победный гол был забит на 90+10-й минуте с пенальти. Главный арбитр поединка Артем Очкуренко назначил пенальти в ворота «Львова» после того, как игрок команды сыграл рукой в своей штрафной.
После этого момента на поле выбежал фанат «Львова» и ударил рефери в живот. А затем спокойно покинул поле...
Матч продолжился, и «Рух» реализовал 11-метровый. Сейчас у команды 73 очка после 23 туров.
После завершения встречи Очкуренко покинул поле в сопровождении полиции.
ВИДЕО. Большой скандал. Фанат ударил арбитра в матче ЧУ U-19 Рух – Львов
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Если не согласны давайте тогда не в футбол выходить играть а с битами,кастетами,ножами ....средневековье какое-то .Приведёшь ребенка на стадион и обьясняй потом что это был за дядя дурачок.
хотя конечно нельзя так.
дилемма (
когда уже будут без рукоприкладства, в рамках формальных процедур наказывать мразей, которые так судят?
А як з іншого кута глянуть, то можна було б написати, що вболівальник вдарив суддю після неоднозначного рішення. Тоді б і про рішення арбітра треба написати