В субботу, 20 мая, состоялся матч 27-го тура молодежного чемпионата Украины между клубами «Рух U-19» и «Львов U-19». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу «руховцев».

Победный гол был забит на 90+10-й минуте с пенальти. Главный арбитр поединка Артем Очкуренко назначил пенальти в ворота «Львова» после того, как игрок команды сыграл рукой в своей штрафной.

После этого момента на поле выбежал фанат «Львова» и ударил рефери в живот. А затем спокойно покинул поле...

Матч продолжился, и «Рух» реализовал 11-метровый. Сейчас у команды 73 очка после 23 туров.

После завершения встречи Очкуренко покинул поле в сопровождении полиции.

ВИДЕО. Большой скандал. Фанат ударил арбитра в матче ЧУ U-19 Рух – Львов