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  4. ВИДЕО. Большой скандал. Фанат ударил арбитра в матче ЧУ U-19 Рух – Львов
Молодежные турниры
20 мая 2023, 21:25 |
2751
11

ВИДЕО. Большой скандал. Фанат ударил арбитра в матче ЧУ U-19 Рух – Львов

После завершения встречи рефери покинул стадион в сопровождении полиции

20 мая 2023, 21:25 |
2751
11
ВИДЕО. Большой скандал. Фанат ударил арбитра в матче ЧУ U-19 Рух – Львов
Screenshot

В субботу, 20 мая, состоялся матч 27-го тура молодежного чемпионата Украины между клубами «Рух U-19» и «Львов U-19». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу «руховцев».

Победный гол был забит на 90+10-й минуте с пенальти. Главный арбитр поединка Артем Очкуренко назначил пенальти в ворота «Львова» после того, как игрок команды сыграл рукой в своей штрафной.

После этого момента на поле выбежал фанат «Львова» и ударил рефери в живот. А затем спокойно покинул поле...

Матч продолжился, и «Рух» реализовал 11-метровый. Сейчас у команды 73 очка после 23 туров.

После завершения встречи Очкуренко покинул поле в сопровождении полиции.

ВИДЕО. Большой скандал. Фанат ударил арбитра в матче ЧУ U-19 Рух – Львов

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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umnuy2
у судейки пресс в порядке...а таких имбицилов нужно садить а если он реально из структуры клуба то пожизненно десквал и клубу окуенные санкции.
Если не согласны давайте тогда не в футбол выходить играть а с битами,кастетами,ножами ....средневековье какое-то .Приведёшь ребенка на стадион и обьясняй потом что это был за дядя дурачок.
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+5
Gargantua
мало дал
хотя конечно нельзя так.
дилемма (
когда уже будут без рукоприкладства, в рамках формальных процедур наказывать мразей, которые так судят?
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+3
tato88
а як за 23 тури можна набрати більше 69 очків? (
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+1
Дeбил
Дерби как не как
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+1
avk2307
Справді важливо як подають Змі. Тут же тільки про вболівальника написано, а про арбітра рішення нічого. Типа давайте коментуйте. Так взагалі по правилам бити арбітрів?
А як з іншого кута глянуть, то можна було б написати, що вболівальник вдарив суддю після неоднозначного рішення. Тоді б і про рішення арбітра треба написати
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0
avk2307
Ой ой ой. пеальті на 90+7 хвилині за таке то дно як кажуть у команді Загорецька
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0
serhiy
"ЗМІ подали це, як вчинок вболівальника. Але насправді, як нам підтвердили з кількох джерел, месником виявився Євген Махайлів – брат Романа Михайліва, віце-президента Львова, який курує клубну дитячу школу. Кажуть, Євген Михайлів – помічник тренера молодіжної команди Львова, але на сайті клубу він не вказаний" - КДК
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-1
Выталкиватель парашутистов
Какой скандал? Все по-делу, так бы судья  закончил бы игру где-то ближе к утру... Играли до гола, как мы когда--то в школьные годы, до темноты... Но болельщик не прав, на поле бить  не рекомендуется, судья может заявление в полицию написать,за хулиганку могут привлечь... Мы таких арбитров, как правило, ловили через пару-тройку дней возле их дома,сильно не били,но они надолго запоминали, что судить надо по правилам...
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-5
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