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Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 22:25 | Обновлено 20 мая 2023, 22:30
178
0

Динамо нанесло 10-й разгром Александрии

Шовковский отпраздновал первую крупную победу в УПЛ, а Ротань потерпел первое крупное поражение

20 мая 2023, 22:25 | Обновлено 20 мая 2023, 22:30
178
0
Динамо нанесло 10-й разгром Александрии
ФК Динамо

«Динамо», обыграв «Александрию» со счетом 5:1, отпраздновало 10-ю крупную викторию в баталиях с черно-желто-зелеными в чемпионатах Украины. Больше побед с преимуществом в три и более мяча киевляне одержали только в матчах с «Ворсклой» – 14, запорожским «Металлургом» – 13, «Черноморцем» – 12 и «Арсеналом»/ЦСКА – 11. 7 разгромов динамовцы нанесли александрийцам дома и 3 – в гостях.

Для тренера бело-синих Александра Шовковского это первая крупная победа в УПЛ (в 5-й игре), а для наставника черно-желто-зеленых Руслана Ротаня – первое крупное поражение (в 14-й). К слову, «Александрия» повторила личный антирекорд, 5-й раз в истории уступив гостям с разницей в 4 гола.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы Динамо над Александрией в чемпионатах Украины

Дата

Тренер «Динамо»

Тренер «Александрии»

Счет

1.

07.07.2001

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Роман ПОКОРА

5:0 (д)

2.

11.06.2002

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Роман ПОКОРА

3:0 (г)

3.

20.11.2011

Юрий СЕМИН

Владимир ШАРАН

4:0 (д)

4.

12.09.2015

Сергей РЕБРОВ

Владимир ШАРАН

3:0 (д)

5.

23.07.2016

Сергей РЕБРОВ

Владимир ШАРАН

5:1 (д)

6.

02.04.2017

Сергей РЕБРОВ

Владимир ШАРАН

4:1 (г)

7.

07.05.2017

Сергей РЕБРОВ

Владимир ШАРАН

6:0 (д)

8.

10.09.2015

Александр ХАЦКЕВИЧ

Владимир ШАРАН

3:0 (д)

9.

07.06.2020

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Владимир ШАРАН

5:1 (д)

10.

20.05.2023

Александр ШОВКОВСКИЙ

Руслан РОТАНЬ

5:1 (г)

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цифры и факты Динамо Киев Александрия
Источник Sport.ua
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