Динамо нанесло 10-й разгром Александрии

«Динамо», обыграв «Александрию» со счетом 5:1, отпраздновало 10-ю крупную викторию в баталиях с черно-желто-зелеными в чемпионатах Украины. Больше побед с преимуществом в три и более мяча киевляне одержали только в матчах с «Ворсклой» – 14, запорожским «Металлургом» – 13, «Черноморцем» – 12 и «Арсеналом»/ЦСКА – 11. 7 разгромов динамовцы нанесли александрийцам дома и 3 – в гостях.

Для тренера бело-синих Александра Шовковского это первая крупная победа в УПЛ (в 5-й игре), а для наставника черно-желто-зеленых Руслана Ротаня – первое крупное поражение (в 14-й). К слову, «Александрия» повторила личный антирекорд, 5-й раз в истории уступив гостям с разницей в 4 гола.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы Динамо над Александрией в чемпионатах Украины