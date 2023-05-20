Динамо нанесло 10-й разгром Александрии
Шовковский отпраздновал первую крупную победу в УПЛ, а Ротань потерпел первое крупное поражение
«Динамо», обыграв «Александрию» со счетом 5:1, отпраздновало 10-ю крупную викторию в баталиях с черно-желто-зелеными в чемпионатах Украины. Больше побед с преимуществом в три и более мяча киевляне одержали только в матчах с «Ворсклой» – 14, запорожским «Металлургом» – 13, «Черноморцем» – 12 и «Арсеналом»/ЦСКА – 11. 7 разгромов динамовцы нанесли александрийцам дома и 3 – в гостях.
Для тренера бело-синих Александра Шовковского это первая крупная победа в УПЛ (в 5-й игре), а для наставника черно-желто-зеленых Руслана Ротаня – первое крупное поражение (в 14-й). К слову, «Александрия» повторила личный антирекорд, 5-й раз в истории уступив гостям с разницей в 4 гола.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все крупные победы Динамо над Александрией в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Тренер «Динамо»
|
Тренер «Александрии»
|
Счет
|
1.
|
07.07.2001
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Роман ПОКОРА
|
5:0 (д)
|
2.
|
11.06.2002
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Роман ПОКОРА
|
3:0 (г)
|
3.
|
20.11.2011
|
Юрий СЕМИН
|
Владимир ШАРАН
|
4:0 (д)
|
4.
|
12.09.2015
|
Сергей РЕБРОВ
|
Владимир ШАРАН
|
3:0 (д)
|
5.
|
23.07.2016
|
Сергей РЕБРОВ
|
Владимир ШАРАН
|
5:1 (д)
|
6.
|
02.04.2017
|
Сергей РЕБРОВ
|
Владимир ШАРАН
|
4:1 (г)
|
7.
|
07.05.2017
|
Сергей РЕБРОВ
|
Владимир ШАРАН
|
6:0 (д)
|
8.
|
10.09.2015
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Владимир ШАРАН
|
3:0 (д)
|
9.
|
07.06.2020
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Владимир ШАРАН
|
5:1 (д)
|
10.
|
20.05.2023
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Руслан РОТАНЬ
|
5:1 (г)
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