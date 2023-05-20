В воскресенье, 21 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Металлист». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Металлист»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».