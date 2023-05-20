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Чемпионат Украины
Металлист 1925
21.05.2023 15:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 22:22 | Обновлено 20 мая 2023, 22:32
35
0

Металлист 1925 – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 мая в 15:00 поединок 27-го тура Украинской Премьер-Лиги

20 мая 2023, 22:22 | Обновлено 20 мая 2023, 22:32
35
0
Металлист 1925 – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 21 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Металлист». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Металлист»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Видеотрансляция
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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