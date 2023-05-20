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Украина. Премьер лига20 мая 2023, 22:22 | Обновлено 20 мая 2023, 22:32
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Металлист 1925 – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 мая в 15:00 поединок 27-го тура Украинской Премьер-Лиги
20 мая 2023, 22:22 | Обновлено 20 мая 2023, 22:32
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В воскресенье, 21 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Металлист». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист 1925» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Металлист»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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