В воскресенье, 21 мая, состоится матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Металлист».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 15:00.

«Металлист 1925» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Металлист», за которой следите в украинской версии сайта.