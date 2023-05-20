Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Металлист
В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 27-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 21 мая, состоится матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Металлист».
Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 15:00.
«Металлист 1925» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Металлист», за которой следите в украинской версии сайта.
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