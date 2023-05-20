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  4. Руслан РОТАНЬ: «Александрия один матч выиграла – и уже где-то летает»
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 20:05 |
828
3

Руслан РОТАНЬ: «Александрия один матч выиграла – и уже где-то летает»

Тренер недоволен настроем игроков

20 мая 2023, 20:05 |
828
3
Руслан РОТАНЬ: «Александрия один матч выиграла – и уже где-то летает»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Наставник «Александрии» Руслан Ротань после поражения 1:5 в матче УПЛ против «Динамо» остался недоволен настроем игроков, которые действуют нестабильно.

– Надо принять это поражение. Спокойно разобраться, сделать анализ. Что касается самой игры, то первый тайм мы провели на достаточно нормальном уровне. После перерыва вынуждены были играть по счету, стали раскрываться, чаще давали сопернику зоны. А это козырь «Динамо» – пользоваться такими ситуациями.

Команда очень тяжело переживает после подобных поражений. Но надо понимать, что у нас впереди три решающих матча. Следует сделать выводы после сегодняшнего поражения. Ментальность у нас в команде очень плохом уровне. Когда ты преуспеваешь, нужно стремиться к большему. А у нас сейчас так: один матч выиграли, и уже где-то летаем, успокаиваемся. Так что задача номер один — исправить ментальность. При этом нужно восстановиться и в итоге в оставшихся матчах быть командой, стремящейся в еврокубки.

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Александрия Александрия - Динамо Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу
Источник Динамо Киев от Шурика
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Remark
На то ты и тренер чтобы настраивать команду, что бы она "где-то там" после одной победы не летала!
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+4
20052011
До тренера среднего уровня ему еще очень далеко, а разговоры уже о еврокубках.
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+1
u6464u
Русік, літаєш похоже це ти десь, так програвати команда яка ставить ціль еврокубкі ,не має права.
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+1
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