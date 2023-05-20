Руслан РОТАНЬ: «Александрия один матч выиграла – и уже где-то летает»

Наставник «Александрии» Руслан Ротань после поражения 1:5 в матче УПЛ против «Динамо» остался недоволен настроем игроков, которые действуют нестабильно.

– Надо принять это поражение. Спокойно разобраться, сделать анализ. Что касается самой игры, то первый тайм мы провели на достаточно нормальном уровне. После перерыва вынуждены были играть по счету, стали раскрываться, чаще давали сопернику зоны. А это козырь «Динамо» – пользоваться такими ситуациями.

Команда очень тяжело переживает после подобных поражений. Но надо понимать, что у нас впереди три решающих матча. Следует сделать выводы после сегодняшнего поражения. Ментальность у нас в команде очень плохом уровне. Когда ты преуспеваешь, нужно стремиться к большему. А у нас сейчас так: один матч выиграли, и уже где-то летаем, успокаиваемся. Так что задача номер один — исправить ментальность. При этом нужно восстановиться и в итоге в оставшихся матчах быть командой, стремящейся в еврокубки.