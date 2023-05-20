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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Имели хорошие возможности забить, но не получилось»
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 17:28 |
319
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Имели хорошие возможности забить, но не получилось»

Наставник «Ингульца» – о поражении от «Зари»

20 мая 2023, 17:28 |
319
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Имели хорошие возможности забить, но не получилось»
ФК Ингулец. Сергей Ковалец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:2) в рамках 27-го тура УПЛ.

«Хорошая игра. «Ингулец» имел хорошие возможности забить, но, к сожалению, не получилось. Надо смотреть моменты с пенальти. Ну, а «Зарю» поздравляем с победой.

Судейство... Здесь трудно что-то говорить, нужно посмотреть матч. Была нецензурная лексика со стороны игроков. Потому что смотрят дети футбол. Поэтому в этом плане хотя бы сделать замечание. Все-таки они берут пример с игроков.

Хочется снова сказать, что ВСУ делают все невозможное, чтобы мы жили и играли в футбол. Сегодня ночью снова была атака на Киев и Украину. Надо быть учтивыми всем футбольным людям.

Мы стараемся играть в хороший футбол. Ну а результат никто не отменял», - - сказал Ковалец.

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Источник UA-Football
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