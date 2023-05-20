Владислав ВАЩУК: «Никаких повесток не было»
Легенда «Динамо» – о вступлении в ряды Национальной гвардии
Бывший защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Владислав Ващук рассказал, что добровольно вступил в ряды Национальной гвардии.
«Я помогал организовывать благотворительные матчи с участием военнослужащих и там познакомился с командиром бригады наступления «Буревий». Он мне сказал: «Может, к нам пойдешь?». Я подумал: почему бы нет. Решение было простое. Так что могу сказать, что никаких повесток не было, как некоторые думают.
Я застал в Гостомеле «русский мир», просидев 15 дней в подвале с детьми и считая взрывы российских снарядов. У меня было достаточно времени, чтобы все переосмыслить. Я больше не хочу, чтобы мои дети видели ужас, который принесли с собой террористы», - сказал Ващук.
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