Владислав ВАЩУК: «Никаких повесток не было»

Бывший защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Владислав Ващук рассказал, что добровольно вступил в ряды Национальной гвардии.

«Я помогал организовывать благотворительные матчи с участием военнослужащих и там познакомился с командиром бригады наступления «Буревий». Он мне сказал: «Может, к нам пойдешь?». Я подумал: почему бы нет. Решение было простое. Так что могу сказать, что никаких повесток не было, как некоторые думают.

Я застал в Гостомеле «русский мир», просидев 15 дней в подвале с детьми и считая взрывы российских снарядов. У меня было достаточно времени, чтобы все переосмыслить. Я больше не хочу, чтобы мои дети видели ужас, который принесли с собой террористы», - сказал Ващук.