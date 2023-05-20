Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав ВАЩУК: «Никаких повесток не было»
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 16:42 | Обновлено 20 мая 2023, 16:44
1065
0

Владислав ВАЩУК: «Никаких повесток не было»

Легенда «Динамо» – о вступлении в ряды Национальной гвардии

20 мая 2023, 16:42 | Обновлено 20 мая 2023, 16:44
1065
0
Владислав ВАЩУК: «Никаких повесток не было»
Instagram. Владислав Ващук

Бывший защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Владислав Ващук рассказал, что добровольно вступил в ряды Национальной гвардии.

«Я помогал организовывать благотворительные матчи с участием военнослужащих и там познакомился с командиром бригады наступления «Буревий». Он мне сказал: «Может, к нам пойдешь?». Я подумал: почему бы нет. Решение было простое. Так что могу сказать, что никаких повесток не было, как некоторые думают.

Я застал в Гостомеле «русский мир», просидев 15 дней в подвале с детьми и считая взрывы российских снарядов. У меня было достаточно времени, чтобы все переосмыслить. Я больше не хочу, чтобы мои дети видели ужас, который принесли с собой террористы», - сказал Ващук.

По теме:
Разгром после тревоги. Динамо крупно переиграло Александрию
ВИДЕО. Шикарный ассист Буяльского, гол Вивчаренко в ворота Александрии
Матч Александрия – Динамо приостановлен из-за воздушной тревоги
Владислав Ващук Динамо Киев
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»
Футбол | 20 мая 2023, 10:23 6
Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»
Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»

Тренер «Баварии» – о вылете из Лиги чемпионов

Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Бокс | 20 мая 2023, 06:25 37
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу

Хотя большинство экспертов уже успели похоронить его карьеру

ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
Бокс | 20.05.2023, 06:10
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
Жирона пропустила на 94-й минуте, Цыганков отыграл весь матч
Футбол | 20.05.2023, 16:57
Жирона пропустила на 94-й минуте, Цыганков отыграл весь матч
Жирона пропустила на 94-й минуте, Цыганков отыграл весь матч
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
Бокс | 20.05.2023, 07:23
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
18.05.2023, 17:15 5
Футбол
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
18.05.2023, 16:56 3
Зимние виды
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
20.05.2023, 02:45 21
Бокс
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
19.05.2023, 17:05 6
Война
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
19.05.2023, 00:40 8
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
20.05.2023, 03:38 5
Хоккей
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
19.05.2023, 04:04 4
Футбол
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
18.05.2023, 20:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности