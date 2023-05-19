ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины

Легендарный экс-защитник «Динамо» Киев и сборной Украины Владислав Ващук у себя в соцсетях сообщил о том, что принял решение вступить в ряды Национальной гвардии Украины:

«Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут.

Но я действительно верю в нашу победу. Я видел «русский мир» собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал.

И когда придет время, то я смогу точно ответить, что я делал во время войны.

Национальная гвардия Украины. Бригада наступления «Буревій». Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу».