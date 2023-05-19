ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
Смелое решение от легендарного защитника
Легендарный экс-защитник «Динамо» Киев и сборной Украины Владислав Ващук у себя в соцсетях сообщил о том, что принял решение вступить в ряды Национальной гвардии Украины:
«Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут.
Но я действительно верю в нашу победу. Я видел «русский мир» собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал.
И когда придет время, то я смогу точно ответить, что я делал во время войны.
Национальная гвардия Украины. Бригада наступления «Буревій». Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу».
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Хотя большинство экспертов уже успели похоронить его карьеру
Словенцы могли оформить сенсацию
Вступление в Нацгвардию - его личный выбор! Тут без комментариев.
Но вот, если ты как говоришь видел, что такое "русский мир", то почему аж 1.5 года думал после этого? Вступать или не вступать?
Знаю (предчувствую), что много будет хейта в мой адрес, но все-таки не мог не озвучить то, что мелькнуло в мыслях!