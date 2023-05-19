Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Война
  3. Новости войны
  4. ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
Украина
19 мая 2023, 17:05 | Обновлено 19 мая 2023, 18:35
5461
4

ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины

Смелое решение от легендарного защитника

19 мая 2023, 17:05 | Обновлено 19 мая 2023, 18:35
5461
4
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
LB Live. Владислав Ващук

Легендарный экс-защитник «Динамо» Киев и сборной Украины Владислав Ващук у себя в соцсетях сообщил о том, что принял решение вступить в ряды Национальной гвардии Украины:

«Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут.

Но я действительно верю в нашу победу. Я видел «русский мир» собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал.

И когда придет время, то я смогу точно ответить, что я делал во время войны.

Национальная гвардия Украины. Бригада наступления «Буревій». Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу».

По теме:
Обстрелы продолжатся. Разведка рассказала о ракетных запасах россии
ФОТО. Манчестер Сити представил домашнюю форму на следующий сезон
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 660 оккупантов, 4 танка и 10 БПЛА
Владислав Ващук фото российско-украинская война Вооруженные силы Украины
Источник Facebook
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Бокс | 19 мая 2023, 06:25 29
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу

Хотя большинство экспертов уже успели похоронить его карьеру

ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
Хоккей | 18 мая 2023, 18:42 0
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк

Словенцы могли оформить сенсацию

Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Футбол | 19.05.2023, 00:40
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
С трудом смогли. Днепр-1 с проблемами переиграл Колос
Футбол | 19.05.2023, 16:05
С трудом смогли. Днепр-1 с проблемами переиграл Колос
С трудом смогли. Днепр-1 с проблемами переиграл Колос
россия потеряла в войне с Украиной более 200 тысяч убитыми
Война | 17.05.2023, 08:37
россия потеряла в войне с Украиной более 200 тысяч убитыми
россия потеряла в войне с Украиной более 200 тысяч убитыми
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KIEWADIM
Бог в помощь, Влад. Удачи
Ответить
+3
Alex196
Честь и хвала .Достойный человек .Не вата которую гонят в Украину прикладами и кадыровцы смотрят чтоб не сбежали 
Ответить
+1
umnuy2
сколько их там уже было для пиара и ломаченко и усик,алиев в киеве воюет с генпрокурором бывшим луценко.Вон стаховский в Бахмуте(типа) в чистом комуфляже интервью раздаёт.Показывайте реальных пацанов которые жизнь и здоровье ложат а не этих РЯЖАНЫХ.
Ответить
0
Remark
Как к человеку к Ващуку отношусь негативно! Не из-за перехода в Спартак с Динамо - это плохо, но не столь важно. А вот то, что он у Гусева одолжил хорошую сумму денег и не вернул, и еще при этом дурачка включал - вот это для меня низкое поведение!
Вступление в Нацгвардию - его личный выбор! Тут без комментариев.
Но вот, если ты как говоришь видел, что такое "русский мир", то почему аж 1.5 года думал после этого? Вступать или не вступать? 
Знаю (предчувствую), что много будет хейта в мой адрес, но все-таки не мог не озвучить то, что мелькнуло в мыслях!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
18.05.2023, 06:06
Другие виды
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
17.05.2023, 22:51 11
Футбол
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
18.05.2023, 16:56 2
Зимние виды
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
19.05.2023, 10:01 34
Футбол
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
17.05.2023, 22:41 1
Хоккей
ЧМ по хоккею. Четвертая победа США, успех сборной Латвии
ЧМ по хоккею. Четвертая победа США, успех сборной Латвии
17.05.2023, 18:45
Хоккей
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
18.05.2023, 20:12 1
Футбол
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
18.05.2023, 05:46 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности