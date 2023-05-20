Роман ГРИГОРЧУК: Кажется, судьи приезжают в Одессу, чтобы допускать ошибки

Наставник Черноморца Роман Григорчук прокомментировал поражение 0:1 в матче чемпионата Украины против Миная. Одесская команда не использовала свое преимущество и пропустила контратаку.

«Всегда отбрасываю эмоциональную часть. Сейчас не до этого. Нужно делать правильный анализ. Мы играли против команды, которая обороняется большими силами и мы в этом компоненте не так сильны, как хотелось бы. Надо уметь действовать. На первое место выходит индивидуальное мастерство. Проигрывать обидно».

«Мне кажется, что судьи добираются в Одессу, чтобы здесь допустить ошибки. Мы не столь сильны, чтобы пропускать такие моменты и идти дальше», – сказал Григорчук.

Обе команды имеют по 29 очков и делят 9-10 позиции.