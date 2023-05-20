Украина. Премьер лига20 мая 2023, 14:40 | Обновлено 20 мая 2023, 14:58
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ВИДЕО. Минай неожиданно открыл счет в матче с Черноморцем
Сольный проход Михаила Гечева завершился автоголом
20 мая 2023, 14:40 | Обновлено 20 мая 2023, 14:58
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В матче 27-го тура украинской Премьер-лиги «Черноморец» в Одессе принимает «Минай».
Гости неожиданно открыли счет на 61-й минуте: сольный проход молдавского вингера Михаила Гечева завершился автоголом.
Отметим, что в этом сезоне Гечев провел 13 матчей в чемпионате УПЛ, отличился одним ассистом.
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