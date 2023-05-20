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  4. ВИНИСИУС Жуниор: «Променял бы все свои голы на финал ЛЧ»
Лига чемпионов
20 мая 2023, 14:33 |
171
0

ВИНИСИУС Жуниор: «Променял бы все свои голы на финал ЛЧ»

Вингер «Реала» разочарован вылетом

20 мая 2023, 14:33 |
171
0
ВИНИСИУС Жуниор: «Променял бы все свои голы на финал ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор признался, что очень разочарован вылетом в полуфинале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити»:

«Все, что я в этом году делал, было не для того, чтобы не выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу. Это разочаровывает.

Я хочу продолжать развиваться, улучшать свои показатели, но также чтобы это было в пользу команде. Я бы променял все свои голы и ассисты на финал».

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Источник Sambafoot
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