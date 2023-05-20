ВИНИСИУС Жуниор: «Променял бы все свои голы на финал ЛЧ»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор признался, что очень разочарован вылетом в полуфинале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити»:

«Все, что я в этом году делал, было не для того, чтобы не выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу. Это разочаровывает.

Я хочу продолжать развиваться, улучшать свои показатели, но также чтобы это было в пользу команде. Я бы променял все свои голы и ассисты на финал».