Украина. Премьер лига20 мая 2023, 13:41 |
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Заря – Ингулец. Герреро и Русин выйдут в основе
Стали известны составы команд
20 мая 2023, 13:41 |
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Сегодня, 20 мая «Заря» в 20-м туре УПЛ примет «Ингулец». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Вантух, Бражко, Мишнев, Булеца, Антюх, Русин, Герреро.
«Ингулец»: Билык, Нагиев, Ковалев, Павлов, Кучеренко, Смоляков, Кухарук, Клименко, Запорожец, Козак, Ситало.
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