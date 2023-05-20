Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Ингулец. Герреро и Русин выйдут в основе
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 13:41 |
139
0

Заря – Ингулец. Герреро и Русин выйдут в основе

Стали известны составы команд

20 мая 2023, 13:41 |
139
0
Заря – Ингулец. Герреро и Русин выйдут в основе
ФК Заря Луганск

Сегодня, 20 мая «Заря» в 20-м туре УПЛ примет «Ингулец». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Вантух, Бражко, Мишнев, Булеца, Антюх, Русин, Герреро.

«Ингулец»: Билык, Нагиев, Ковалев, Павлов, Кучеренко, Смоляков, Кухарук, Клименко, Запорожец, Козак, Ситало.

По теме:
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У претендентов на титул есть мандраж и стресс. Кроме Зари»
Шаран обыграл Григорчука. Минай в Одессе переиграл Черноморец
ВИДЕО. Минай неожиданно открыл счет в матче с Черноморцем
Заря Луганск Ингулец Заря - Ингулец Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Футбол | 19 мая 2023, 21:55 18
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ

«Днепр-1» по-прежнему отстает от горняков на 2 очка, и личная встреча впереди

Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Бокс | 20 мая 2023, 06:25 35
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу

Хотя большинство экспертов уже успели похоронить его карьеру

Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»
Футбол | 20.05.2023, 10:23
Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»
Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»
Известны условия. Маккаби Хайфа согласовала трансфер Шуранова
Футбол | 20.05.2023, 12:50
Известны условия. Маккаби Хайфа согласовала трансфер Шуранова
Известны условия. Маккаби Хайфа согласовала трансфер Шуранова
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Теннис | 19.05.2023, 19:31
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
20.05.2023, 04:35 15
Бокс
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
19.05.2023, 12:38 10
Бокс
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
20.05.2023, 02:45 20
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
19.05.2023, 10:01 40
Футбол
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
19.05.2023, 17:05 6
Война
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
19.05.2023, 20:55 13
Футбол
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
19.05.2023, 04:04 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности