Заря – Ингулец. Герреро и Русин выйдут в основе

Сегодня, 20 мая «Заря» в 20-м туре УПЛ примет «Ингулец». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Вантух, Бражко, Мишнев, Булеца, Антюх, Русин, Герреро.

«Ингулец»: Билык, Нагиев, Ковалев, Павлов, Кучеренко, Смоляков, Кухарук, Клименко, Запорожец, Козак, Ситало.