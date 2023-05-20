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  4. Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Нам не хватает концентрации»
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 12:50 | Обновлено 20 мая 2023, 12:58
67
0

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Нам не хватает концентрации»

Хавбек «Кривбасса» – о поражении от «Ворсклы»

20 мая 2023, 12:50 | Обновлено 20 мая 2023, 12:58
67
0
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Нам не хватает концентрации»
ФК Кривбасс. Дмитрий Хомченовский

33-летний полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (0:1) в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

– Дмитрий, что именно не получилось?
– Очень разочарованы, что проиграли, ведь считаем, что контролировали этот матч. Уже второй или третий тур мы пропускаем гол в начале второго тайма… Наверное, не хватает концентрации. В следующих матчах будем это исправлять.

– Тебе не кажется, что команда мало наносит удары по воротам?
– Не совсем согласен. Мы бьем… Со стороны легко сказать: «бей - и мяч будет в воротах». Понимаю, что с трибуны вам лучше видно. В игре не все так просто: не всегда пробиваешь, когда хочешь, ведь иногда лучше отдать передачу. Тем не менее, почему бьем не так часто, возможно, немного не хватает индивидуального мастерства. Знаем, что осталось три матча. В последних турах сыграем на максимуме и будем настраиваться на три победы.

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Дмитрий Хомченовский Кривбасс Кривой Рог Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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