Роберто МОРАЛЕС: «Миколенко пригодится Эвертону и в Чемпионшипе»

Украинский футбольный комментатор Роберто Моралес поделился мнением относительно перспектив Виталия Миколенко в «Эвертоне», если команда Шона Дайча вылетит из АПЛ.

«Миколенко такой футболист, который пригодится «Эвертону» и в АПЛ, и, возможно в Чемпионшипе. Для Виталия же нужно быть таким, каким он переехал в Ливерпуль – уверенным в себе игроком.

То, что Миколенко в последнее время выдал пару-тройку неуверенных игр, это не его проблема. Это отображение нервного напряжения в коллективе. Вся команда на нервах, Миколенко тоже не исключение.

Виталию нужно больше уверенности в себе, а игровых качеств для «Эвертона» и игре в АПЛ или Чемпионшипе уж тем более, у него предостаточно», - сказал Моралес.

23-летний Миколенко провел в текущем сезоне 35 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Соглашение украинского защитника с английским клубом действительно до июня 2026 года.