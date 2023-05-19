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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Когда ехал подписывать контракт с Эвертоном – заплакал»
Англия
19 мая 2023, 18:17 |
1037
5

Виталий МИКОЛЕНКО: «Когда ехал подписывать контракт с Эвертоном – заплакал»

Украинский защитник вспомнил свой трансфер

19 мая 2023, 18:17 |
1037
5
Виталий МИКОЛЕНКО: «Когда ехал подписывать контракт с Эвертоном – заплакал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко вспомнил эмоции, которые испытывал в январе 2022 года при переходе из «Динамо» Киев и «Эвертон»:

«Все произошло очень быстро. Честно говоря, когда впервые разговаривал с президентом или генеральным директором «Эвертона» и узнал, что нужно будет ехать подписывать контракт – я заплакал. Потому что мне было страшно».

В нынешнем сезоне на счету Миколенко 35 матчей за «Эвертон» во всех турнирах.

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Виталий Миколенко Эвертон
Источник Setanta Sports Ukraine
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Tasha19
Ооо)) Зараз набіжать мамкині брутали, і розкажуть, що чоловіки не плачуть))
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
BallsToTheWall
Как у Высоцкого? Я на Вачу ехал плача. Возвращаюсь - хохочу.
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-1
stalevar1250
Ути Бозе мой, мамина доця)))
Страшно ему стало... А что нам говорить, когда херачат города, нам ты думаешь, не страшно?! Гандурас - миллионер 
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-4
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