Англия19 мая 2023, 18:17 |
1037
5
Виталий МИКОЛЕНКО: «Когда ехал подписывать контракт с Эвертоном – заплакал»
Украинский защитник вспомнил свой трансфер
19 мая 2023, 18:17 |
1037
5
Украинский защитник Виталий Миколенко вспомнил эмоции, которые испытывал в январе 2022 года при переходе из «Динамо» Киев и «Эвертон»:
«Все произошло очень быстро. Честно говоря, когда впервые разговаривал с президентом или генеральным директором «Эвертона» и узнал, что нужно будет ехать подписывать контракт – я заплакал. Потому что мне было страшно».
В нынешнем сезоне на счету Миколенко 35 матчей за «Эвертон» во всех турнирах.
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Страшно ему стало... А что нам говорить, когда херачат города, нам ты думаешь, не страшно?! Гандурас - миллионер