Виталий МИКОЛЕНКО: «Когда ехал подписывать контракт с Эвертоном – заплакал»

Украинский защитник Виталий Миколенко вспомнил эмоции, которые испытывал в январе 2022 года при переходе из «Динамо» Киев и «Эвертон»:

«Все произошло очень быстро. Честно говоря, когда впервые разговаривал с президентом или генеральным директором «Эвертона» и узнал, что нужно будет ехать подписывать контракт – я заплакал. Потому что мне было страшно».

В нынешнем сезоне на счету Миколенко 35 матчей за «Эвертон» во всех турнирах.