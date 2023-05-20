ПСЖ провел переговоры с лидером защиты Наполи

«ПСЖ» начал работу над трансфером центрального защитника «Наполи» Ким Мин Джэ. Спортивный директор парижан Луиш Капуш уже провел предварительные переговоры с представителями игрока.

Никакого соглашения пока не достигнуто. Сам Ким Мин Джэ склоняется к переходу в АПЛ, где в нем заинтересованы три клуба.

В нынешнем сезоне на счету Ким Мин Джэ 2 гола и 2 ассиста в 43 матча за «Наполи» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего корейца оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.