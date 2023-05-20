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  4. ПСЖ провел переговоры с лидером защиты Наполи
Франция
20 мая 2023, 12:30 |
508
0

ПСЖ провел переговоры с лидером защиты Наполи

Ким Мин Джэ может продолжить карьеру во Франции

20 мая 2023, 12:30 |
508
0
ПСЖ провел переговоры с лидером защиты Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

«ПСЖ» начал работу над трансфером центрального защитника «Наполи» Ким Мин Джэ. Спортивный директор парижан Луиш Капуш уже провел предварительные переговоры с представителями игрока.

Никакого соглашения пока не достигнуто. Сам Ким Мин Джэ склоняется к переходу в АПЛ, где в нем заинтересованы три клуба.

В нынешнем сезоне на счету Ким Мин Джэ 2 гола и 2 ассиста в 43 матча за «Наполи» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего корейца оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.

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ПСЖ Ким Мин Джэ Наполи трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Источник RMC Sport
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