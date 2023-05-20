ПСЖ провел переговоры с лидером защиты Наполи
Ким Мин Джэ может продолжить карьеру во Франции
«ПСЖ» начал работу над трансфером центрального защитника «Наполи» Ким Мин Джэ. Спортивный директор парижан Луиш Капуш уже провел предварительные переговоры с представителями игрока.
Никакого соглашения пока не достигнуто. Сам Ким Мин Джэ склоняется к переходу в АПЛ, где в нем заинтересованы три клуба.
В нынешнем сезоне на счету Ким Мин Джэ 2 гола и 2 ассиста в 43 матча за «Наполи» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего корейца оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.
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