Украина. Премьер лига20 мая 2023, 12:55 |
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Черноморец – Минай. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 27-м туре УПЛ
20 мая 2023, 12:55 |
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Сегодня, 20 мая «Черноморец» в 27-м туре УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Черноморец»: Паст, Брагару, Гучек, Путря, Ермаков, Васильев, Кузик, Демченко, Бадибанга, Алефиренко, Хадида
«Минай»: Бандура, Дмитрук, Кравчук, Мельник, Немчанинов, Рогозинский, Петько, Витенчук, Гечев, Булеза, Коломоец
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