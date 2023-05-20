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  4. Черноморец – Минай. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 12:55 |
157
0

Черноморец – Минай. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 27-м туре УПЛ

20 мая 2023, 12:55 |
157
0
Черноморец – Минай. Стали известны стартовые составы
ФК Черноморец

Сегодня, 20 мая «Черноморец» в 27-м туре УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Паст, Брагару, Гучек, Путря, Ермаков, Васильев, Кузик, Демченко, Бадибанга, Алефиренко, Хадида

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Кравчук, Мельник, Немчанинов, Рогозинский, Петько, Витенчук, Гечев, Булеза, Коломоец

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Черноморец Одесса Минай Черноморец - Минай стартовые составы Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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