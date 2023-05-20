37-летний экс-бек Шахтера стал свободным агентом и хочет продолжить карьеру

37-летний левый фулбек Марсио Азеведо, известный в Украине по выступлениям за «Металлист» и «Шахтер», покинул расположение команды АБС из Натала, выступающей в бразильской Серии В.

«Марсио начал искать себе клуб на этой неделе и попросил уйти. Он сказал, что больше не может играть у нас и что он недоволен», - заявил спортивный директор AБC Густаво Картаксо.

При этом, представители футболиста подтвердили прессе, что Азеведо не планирует завершать карьеру.

В АБС Марсио Азеведо перешел в ноябре минувшего года, и за это время провел 25 матчей за команду, отличившись 1 результативной передачей.