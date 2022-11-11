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  4. Почти год без команды. Экс-фулбек Шахтера трудоустроился в Бразилии
Бразилия
11 ноября 2022, 11:36 |
1250
0

Почти год без команды. Экс-фулбек Шахтера трудоустроился в Бразилии

36-летний Марсио Азеведо не хочет вешать бутсы на гвоздь

11 ноября 2022, 11:36 |
1250
0
Почти год без команды. Экс-фулбек Шахтера трудоустроился в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсио Азеведо

Бывший фулбек «Металлиста» и «Шахтера» Марсио Азеведо продолжит карьеру в бразильском клубе АБС из города Натал.

Ветеран подписал однолетнее трудовое соглашение, и попробует помочь АБС успешно выступить в следующем розыгрыше бразильской Серии В, куда клуб повысился по итогам сезона-2022 из Серии С.

Примечательно, что крайней командой Марсио Азеведо был бразильский «Атлетико Паранаэнсе», где фулбек играл с лета 2018 года, когда покинул «Шахтер», и до начала нынешнего года, когда получил статус свободного агента. С тех пор, а это почти год, Азеведо был без клуба.

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Источник Sport.ua
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