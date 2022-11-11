Почти год без команды. Экс-фулбек Шахтера трудоустроился в Бразилии

Бывший фулбек «Металлиста» и «Шахтера» Марсио Азеведо продолжит карьеру в бразильском клубе АБС из города Натал.

Ветеран подписал однолетнее трудовое соглашение, и попробует помочь АБС успешно выступить в следующем розыгрыше бразильской Серии В, куда клуб повысился по итогам сезона-2022 из Серии С.

⚫⚪ GRANDE REFORÇO! A temporada 2023 será de muitos desafios e a diretoria vai montando um grande elenco. Nesta quinta-feira (10), a direção fechou a contratação do lateral-esquerdo multicampeão Márcio Azevedo, que estava no Athletico/PR. pic.twitter.com/YrY95lOMA4 — ABC Futebol Clube (@ABCFC) November 10, 2022

Примечательно, что крайней командой Марсио Азеведо был бразильский «Атлетико Паранаэнсе», где фулбек играл с лета 2018 года, когда покинул «Шахтер», и до начала нынешнего года, когда получил статус свободного агента. С тех пор, а это почти год, Азеведо был без клуба.