Почти год без команды. Экс-фулбек Шахтера трудоустроился в Бразилии
36-летний Марсио Азеведо не хочет вешать бутсы на гвоздь
Бывший фулбек «Металлиста» и «Шахтера» Марсио Азеведо продолжит карьеру в бразильском клубе АБС из города Натал.
Ветеран подписал однолетнее трудовое соглашение, и попробует помочь АБС успешно выступить в следующем розыгрыше бразильской Серии В, куда клуб повысился по итогам сезона-2022 из Серии С.
⚫⚪ GRANDE REFORÇO! A temporada 2023 será de muitos desafios e a diretoria vai montando um grande elenco. Nesta quinta-feira (10), a direção fechou a contratação do lateral-esquerdo multicampeão Márcio Azevedo, que estava no Athletico/PR. pic.twitter.com/YrY95lOMA4— ABC Futebol Clube (@ABCFC) November 10, 2022
Примечательно, что крайней командой Марсио Азеведо был бразильский «Атлетико Паранаэнсе», где фулбек играл с лета 2018 года, когда покинул «Шахтер», и до начала нынешнего года, когда получил статус свободного агента. С тех пор, а это почти год, Азеведо был без клуба.
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