Экс-хавбек Шахтера попробует организовать трансфер Неймара в Ман Сити

Бывший полузащитник «Шахтера» Элано Блумер, который в Европе также поиграл за «Манчестер Сити», заявил, что хотел бы видеть Неймара в стане «горожан» и попробует сделать все, чтобы организовать трансфер бразильца из «Пари Сен-Жермен».

«Если бы у меня была такая возможность, я бы хотел, чтоб Неймар перешел в «Манчестер Сити». Для него было бы хорошо поработать с Гвардиолой. Я бы дал совет, я хотел бы, чтобы он ушел в «Сити». Я могу попытаться организовать этот трансфер из-за нашей дружбы, но это не так просто».

«Пребывание в «Манчестер Сити»? Это был очень важный период в моей жизни. Из-за смены [руководства] я ушел и получил хорошее предложение от «Галатасарая». Это был год чемпионата мира, я хотел сыграть на турнире, но признаюсь, что должен был остаться. Я мог бы создать очень красивую историю в «Сити», но время, когда я был там, было действительно крутым», - заявил Элано.

В настоящий момент 41-летний Элано является главным тренером бразильской «Ферровиарии».