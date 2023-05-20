Англия20 мая 2023, 09:27 |
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Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Реал согнулся перед Ман Сити, и Лидс – нет»
Тренер «Лидса» похвалил свою команду
20 мая 2023, 09:27 |
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После поражения «Реала» 0:4 от «Манчестер Сити» главный тренер «Лидса» Сэм Эллардайс напомнил, что его команда выглядела против подопечных Пепа Гвардиолы более достойно:
«Манчестер Сити» победил «Реал» со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Видел, как «Реал» согнулся перед «Ман Сити», а «Лидс» – нет».
6 мая «Лидс» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:2.
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