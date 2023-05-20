Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Реал согнулся перед Ман Сити, и Лидс – нет»

После поражения «Реала» 0:4 от «Манчестер Сити» главный тренер «Лидса» Сэм Эллардайс напомнил, что его команда выглядела против подопечных Пепа Гвардиолы более достойно:

«Манчестер Сити» победил «Реал» со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Видел, как «Реал» согнулся перед «Ман Сити», а «Лидс» – нет».

6 мая «Лидс» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:2.