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Италия
20 мая 2023, 09:10 |
903
0

Монца установила историческое достижение в Серии А

Команде удалось набрать более 50 очков в дебютный сезон

20 мая 2023, 09:10 |
903
0
Монца установила историческое достижение в Серии А
ФК Монца

Вчера «Монца» в стартовом матче 36-го тура Серии А на выезде обыграла «Сассуоло» 2:1. Благодаря этой победе клуб Сильвио Берлускони набрал 52 очка.

Таким образом, «Монца» стала лишь третьим клубом за последние 70 лет, который в свой первый в истории сезон в Серии А набрал более 50 очков. Ранее это удавалось «Парме» в сезоне 1990/1991* и «Кьево» в сезоне 2001/2002.

* - в пересчете на систему с 3 очками за победу. В сезоне 1990/1991 за победу давали еще 2 очка.

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Источник Sport.ua
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