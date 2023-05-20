Италия20 мая 2023, 09:10 |
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Монца установила историческое достижение в Серии А
Команде удалось набрать более 50 очков в дебютный сезон
20 мая 2023, 09:10 |
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Вчера «Монца» в стартовом матче 36-го тура Серии А на выезде обыграла «Сассуоло» 2:1. Благодаря этой победе клуб Сильвио Берлускони набрал 52 очка.
Таким образом, «Монца» стала лишь третьим клубом за последние 70 лет, который в свой первый в истории сезон в Серии А набрал более 50 очков. Ранее это удавалось «Парме» в сезоне 1990/1991* и «Кьево» в сезоне 2001/2002.
* - в пересчете на систему с 3 очками за победу. В сезоне 1990/1991 за победу давали еще 2 очка.
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