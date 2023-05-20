Монца установила историческое достижение в Серии А

Вчера «Монца» в стартовом матче 36-го тура Серии А на выезде обыграла «Сассуоло» 2:1. Благодаря этой победе клуб Сильвио Берлускони набрал 52 очка.

Таким образом, «Монца» стала лишь третьим клубом за последние 70 лет, который в свой первый в истории сезон в Серии А набрал более 50 очков. Ранее это удавалось «Парме» в сезоне 1990/1991* и «Кьево» в сезоне 2001/2002.

* - в пересчете на систему с 3 очками за победу. В сезоне 1990/1991 за победу давали еще 2 очка.