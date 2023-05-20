Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Затолкали на 90+3-й минуте. Монца в гостях вырвала победу у Сассуоло
Чемпионат Италии
Сассуоло
19.05.2023 21:45 – FT 1 : 2
Монца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
20 мая 2023, 01:10 | Обновлено 20 мая 2023, 01:19
30
0

Затолкали на 90+3-й минуте. Монца в гостях вырвала победу у Сассуоло

Победный гол для команды Сильвио Берлускони забил Маттео Пессина

20 мая 2023, 01:10 | Обновлено 20 мая 2023, 01:19
30
0
Затолкали на 90+3-й минуте. Монца в гостях вырвала победу у Сассуоло
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Монца» в гостях обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1.

Для «Сассуоло» счет открыл Доменико Берарди, забив гол в раздевалку с пенальти. Однако Патрик Чуррия после перерыва уравнял ситуацию. На 68-й минуты хозяева поля оказались в меньшинстве, когда за два горчичника был удален Руан Трессолди.

Победный гол для команды Сильвио Берлускони забил Маттео Пессина на 90-3-й минуте

«Монца» с 52 очками поднялась на 6-е место, а «Сассуоло» с 44 баллами остается на 13-й позиции.

Серия А. 36-й тур, 19 мая

Сассуоло – Монца – 1:2

Голы: Берарди, 45+6 (пен) – Чуррия, 60, Пессина, 90+3

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Монца).
68’
Руан (Сассуоло) получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Чиурриа (Монца).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Сассуоло).
По теме:
Шерки чуть не оформил гол-шедевр. Лион переиграл Монако в боевом поединке
Шахтер – Верес – 2:1. Дожали. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Кривбасс – 1:0. Все решил Степанюк. Видео гола и обзор матча
Монца Сассуоло чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Доменико Берарди Патрик Чуррия Руан Трессолди Маттео Пессина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Бокс | 19 мая 2023, 12:38 9
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика

Тайсон снова за свое

Финалистка АО 2023. Определена соперница Калининой в финале турнира в Риме
Теннис | 19 мая 2023, 23:35 10
Финалистка АО 2023. Определена соперница Калининой в финале турнира в Риме
Финалистка АО 2023. Определена соперница Калининой в финале турнира в Риме

Елена Рыбакина в двух сетах обыграла Алену Остапенко

Тендинит квадрицепса. Форвард Шахтера получил серьезную травму
Футбол | 19.05.2023, 23:01
Тендинит квадрицепса. Форвард Шахтера получил серьезную травму
Тендинит квадрицепса. Форвард Шахтера получил серьезную травму
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Теннис | 19.05.2023, 19:31
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
ФЬЮРИ – промоутеру: «Дай мне бой, который я заслужил, или верни контракт»
Бокс | 19.05.2023, 13:10
ФЬЮРИ – промоутеру: «Дай мне бой, который я заслужил, или верни контракт»
ФЬЮРИ – промоутеру: «Дай мне бой, который я заслужил, или верни контракт»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
18.05.2023, 01:45 21
Теннис
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
18.05.2023, 06:06
Другие виды
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
18.05.2023, 18:42
Хоккей
ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи
ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи
19.05.2023, 05:20 12
Футбол
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
19.05.2023, 06:25 31
Бокс
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
18.05.2023, 22:21 14
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
19.05.2023, 10:01 36
Футбол
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
19.05.2023, 17:05 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности