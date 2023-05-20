Затолкали на 90+3-й минуте. Монца в гостях вырвала победу у Сассуоло

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Монца» в гостях обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1.

Для «Сассуоло» счет открыл Доменико Берарди, забив гол в раздевалку с пенальти. Однако Патрик Чуррия после перерыва уравнял ситуацию. На 68-й минуты хозяева поля оказались в меньшинстве, когда за два горчичника был удален Руан Трессолди.

Победный гол для команды Сильвио Берлускони забил Маттео Пессина на 90-3-й минуте

«Монца» с 52 очками поднялась на 6-е место, а «Сассуоло» с 44 баллами остается на 13-й позиции.

Серия А. 36-й тур, 19 мая

Сассуоло – Монца – 1:2

Голы: Берарди, 45+6 (пен) – Чуррия, 60, Пессина, 90+3

Видеообзор матча