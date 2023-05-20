Исполнительный директор Металлиста 1925 объяснил обращение к УАФ и УПЛ

Исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин прокомментировал обращение клуба в футбольные инстанции относительно закрытия всех букмекерских линий на матч харьковчан против «Ингульца»

«Важно пояснить смысл сегодняшнего обращения ФК «Металлист 1925» к руководству УАФ и УПЛ в преддверии предстоящего поединка 28-го тура «Ингулец» (Петрово) – «Металлист 1925» (Харьков). В ленте телеграмм-канала Инсайдер UA в середине текущей недели был опубликован материал, ставящий под сомнение принцип спортивной борьбы в определении мест команд нижней части турнирной таблицы УПЛ по итогам сезона-2023/24. Кроме прочего в этом материале звучат следующие строки: «По имеющейся информации, знающие продвинутые люди уже поставили немалые средства на все лобовые матчи этого трио («Верес», «Металлист 1925», «Ингулец» – прим.авт.) в азиатских и не только конторах, а теперь затаив дыхание в томном ожидании потирая руки, ожидают пополнение бюджетов разных уровней». Комментарии, думаю, излишни...

К чести авторитетных футбольных интернет-СМИ Украины, данный вброс не был широко растиражирован. Журналисты по прямым и косвенным аспектам в пух и прах разбили данную небылицу. Принцип «информационной гигиены» никто не отменял, но осадочек, как не крути, все равно остается.

Ближе к вечеру 19-го мая в СМИ появились новости, касающиеся нашего обращения к президенту УАФ – Андрею Павелко, исполнительному директору УПЛ – Евгению Дикому и главе Комитета по этике и честной игры УАФ – Франческо Баранке. Причем интерпретация, признаюсь честно, немного хромает.

Итак, главный мотив – да, действительно мы обращаемся к футбольным институциям Украины с просьбой об информировании ведущих беттинговых компаний мира о заведомой публичной дискредитации участников предстоящего поединка в Петрово и потому, во избежание кривотолков просим Комитет этики и честной игры УАФ довести данную информацию до руководителей крупнейших букмекерских компаний мира, а также по возможности инициировать закрытие трансляций всех букмекерский линий поединка в Кировоградской области.

Более того, насколько мы понимаем, господин Баранка остается действующим генеральным секретарем компании «Federbet» (некоммерческой лоббистской структуры европейских владельцев казино и букмекерских контор – организации, в том числе, призванной активно противодействовать договорным матчам). И к его рекомендациям гемблинговое сообщество обязательно прислушается...»

Также Неделин опубликовал скриншот официального письма клуба, направленного в адрес руководителей УАФ и украинской Премьер-лиги.