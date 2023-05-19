Украина. Премьер лига19 мая 2023, 17:58 | Обновлено 19 мая 2023, 18:38
608
1
Металлист 1925 выступил против букмекеров на свой матч с Ингульцом
Харьковский клуб обратился во всевозможные инстанции
19 мая 2023, 17:58 | Обновлено 19 мая 2023, 18:38
608
1
Харьковский «Металлист 1925» обратился в Украинскую ассоциацию футболу, Украинскую Премьер-лигу и Комитет этики и честной игры с просьбой закрыть все букмекерские линии (ставки) на его матч чемпионата Украины с «Ингульцом».
О причинах такого желания харьковчан ничего не известно.
Матч «Ингулец» – «Металлист 1925» в 28-м туре УПЛ запланирован на 25 мая, начало – в 14:00.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 мая 2023, 09:17 17
Футбольный эксперт рассказал о неожиданном кандидате на пост наставника национальной команды
Футбол | 18 мая 2023, 17:15 5
Выясняем, кто из игроков получает больше всего на другом конце земного шара…
Футбол | 19.05.2023, 15:35
Футбол | 19.05.2023, 10:01
Футбол | 18.05.2023, 22:21
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ймовірно 5-5 уже не буде. до речі, як там коробка передач...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.05.2023, 17:59 121
17.05.2023, 22:05 3
17.05.2023, 17:00 4
Футбол
18.05.2023, 16:56 2
18.05.2023, 01:45 21
19.05.2023, 12:38 7
17.05.2023, 23:45 69