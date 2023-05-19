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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 17:58 | Обновлено 19 мая 2023, 18:38
608
1

Металлист 1925 выступил против букмекеров на свой матч с Ингульцом

Харьковский клуб обратился во всевозможные инстанции

19 мая 2023, 17:58 | Обновлено 19 мая 2023, 18:38
608
1
Металлист 1925 выступил против букмекеров на свой матч с Ингульцом
УПЛ. Евгений Волынец

Харьковский «Металлист 1925» обратился в Украинскую ассоциацию футболу, Украинскую Премьер-лигу и Комитет этики и честной игры с просьбой закрыть все букмекерские линии (ставки) на его матч чемпионата Украины с «Ингульцом».

О причинах такого желания харьковчан ничего не известно.

Матч «Ингулец» – «Металлист 1925» в 28-м туре УПЛ запланирован на 25 мая, начало – в 14:00.

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Источник ТаТоТаке
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Batya
Ймовірно 5-5 уже не буде. до речі, як там коробка передач... 
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