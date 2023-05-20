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Фрайбург
19.05.2023 21:30 – FT 2 : 0
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20 мая 2023, 01:50 | Обновлено 20 мая 2023, 02:00
44
0

Фрайбург нанес поражение Вольфсбургу и продолжает борьбу за зону ЛЧ

Победу хозяевам поля принесли голы Кристиана Гюнтера и Нильса Петерсена

20 мая 2023, 01:50 | Обновлено 20 мая 2023, 02:00
44
0
Фрайбург нанес поражение Вольфсбургу и продолжает борьбу за зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче предпоследнего 33-го тура Бундеслиги «Фрайбург» дома одержал победу над «Вольфсбургом» со счетом 2:0.

Победу хозяевам поля принесли голы Кристиана Гюнтера и Нильса Петерсена. У «Фрайбурга» в конце игры был удален Николас Хефлер.

«Фрайбург» с 59 очками занимает 5-е место в Бундеслиге, продолжая борьбу с РБ Лейпциг (60) и Унион Берлин (59) за топ-4, зону Лиги чемпионов. «Вольфсбург» с 49 баллами идет на 7-й позиции и надеется на попадание в Лигу конференций.

Бундеслига. 33-й тур, 19 мая

Фрайбург – Вольфсбург – 2:0

Голы: Гюнтер, 71, Петерсен, 75

Видеообзор матча

События матча

90’
Николас Хёфлер (Фрайбург) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Нильс Петерсен (Фрайбург).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Гюнтер (Фрайбург).
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Фрайбург Вольфсбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига Кристиан Гюнтер Нильс Петерсен Николас Хефлер видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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