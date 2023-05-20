Фрайбург нанес поражение Вольфсбургу и продолжает борьбу за зону ЛЧ
Победу хозяевам поля принесли голы Кристиана Гюнтера и Нильса Петерсена
В стартовом матче предпоследнего 33-го тура Бундеслиги «Фрайбург» дома одержал победу над «Вольфсбургом» со счетом 2:0.
Победу хозяевам поля принесли голы Кристиана Гюнтера и Нильса Петерсена. У «Фрайбурга» в конце игры был удален Николас Хефлер.
«Фрайбург» с 59 очками занимает 5-е место в Бундеслиге, продолжая борьбу с РБ Лейпциг (60) и Унион Берлин (59) за топ-4, зону Лиги чемпионов. «Вольфсбург» с 49 баллами идет на 7-й позиции и надеется на попадание в Лигу конференций.
Бундеслига. 33-й тур, 19 мая
Фрайбург – Вольфсбург – 2:0
Голы: Гюнтер, 71, Петерсен, 75
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