19.05.2023 22:00 – FT 2 : 0
Испания20 мая 2023, 01:35 | Обновлено 20 мая 2023, 01:46
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Дубль Бонгонды. Никто не хочет вылетать: Кадис нанес поражение Вальядолиду
Выиграв важнейший матч, «Кадис» с 38 очками поднялся на 14-е место
20 мая 2023, 01:35 | Обновлено 20 мая 2023, 01:46
43
0
В стартовом матче 35-го тура чемпионата Испании «Кадис» дома обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0.
Победу хозяевам принес дубль Тео Бонгонды, который открыл счет на 70-й минуте, а через 6 минут реализовал пенальти.
Выиграв важнейший матч, «Кадис» с 38 очками поднялся на 14-е место, покинув опасную зону. «Вальядолид» с 35 баллами остался на 17-й позиции, на грани вылета в Сегунду.
Ла Лига. 35-й тур, 19 мая
Кадис – Вальядолид – 2:0
Голы: Бонгонда, 69, 76
Видеообзор матча
События матча
80’
Мартин Хонгла (Вальядолид) получает красную карточку.
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Тео Бонгонда (Кадис).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Бонгонда (Кадис).
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