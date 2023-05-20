Дубль Бонгонды. Никто не хочет вылетать: Кадис нанес поражение Вальядолиду

В стартовом матче 35-го тура чемпионата Испании «Кадис» дома обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0.

Победу хозяевам принес дубль Тео Бонгонды, который открыл счет на 70-й минуте, а через 6 минут реализовал пенальти.

Выиграв важнейший матч, «Кадис» с 38 очками поднялся на 14-е место, покинув опасную зону. «Вальядолид» с 35 баллами остался на 17-й позиции, на грани вылета в Сегунду.

Ла Лига. 35-й тур, 19 мая

Кадис – Вальядолид – 2:0

Голы: Бонгонда, 69, 76

Видеообзор матча