Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Бонгонды. Никто не хочет вылетать: Кадис нанес поражение Вальядолиду
Чемпионат Испании
Кадис
19.05.2023 22:00 – FT 2 : 0
Вальядолид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 мая 2023, 01:35 | Обновлено 20 мая 2023, 01:46
43
0

Дубль Бонгонды. Никто не хочет вылетать: Кадис нанес поражение Вальядолиду

Выиграв важнейший матч, «Кадис» с 38 очками поднялся на 14-е место

20 мая 2023, 01:35 | Обновлено 20 мая 2023, 01:46
43
0
Дубль Бонгонды. Никто не хочет вылетать: Кадис нанес поражение Вальядолиду
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Бонгонда

В стартовом матче 35-го тура чемпионата Испании «Кадис» дома обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0.

Победу хозяевам принес дубль Тео Бонгонды, который открыл счет на 70-й минуте, а через 6 минут реализовал пенальти.

Выиграв важнейший матч, «Кадис» с 38 очками поднялся на 14-е место, покинув опасную зону. «Вальядолид» с 35 баллами остался на 17-й позиции, на грани вылета в Сегунду.

Ла Лига. 35-й тур, 19 мая

Кадис – Вальядолид – 2:0

Голы: Бонгонда, 69, 76

Видеообзор матча

События матча

80’
Мартин Хонгла (Вальядолид) получает красную карточку.
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Тео Бонгонда (Кадис).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Бонгонда (Кадис).
По теме:
Фрайбург нанес поражение Вольфсбургу и продолжает борьбу за зону ЛЧ
Затолкали на 90+3-й минуте. Монца в гостях вырвала победу у Сассуоло
Шерки чуть не оформил гол-шедевр. Лион переиграл Монако в боевом поединке
Кадис Вальядолид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Тео Бонгонда видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Антон ЦАРЕНКО: «Готов играть там, где принесу больше пользы»
Футбол | 20 мая 2023, 01:36 0
Антон ЦАРЕНКО: «Готов играть там, где принесу больше пользы»
Антон ЦАРЕНКО: «Готов играть там, где принесу больше пользы»

Атакующий хавбек киевского «Динамо» дал интервью Sport.ua

ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи
Футбол | 19 мая 2023, 05:20 12
ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи
ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи

Куадрадо буквально скосил Торреса в своей штрафной

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Футбол | 19.05.2023, 21:55
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Бокс | 19.05.2023, 12:38
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Футбол | 19.05.2023, 04:04
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
18.05.2023, 22:21 14
Футбол
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
18.05.2023, 18:42
Хоккей
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
18.05.2023, 05:46 27
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
19.05.2023, 10:01 37
Футбол
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
19.05.2023, 17:05 4
Война
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
18.05.2023, 16:56 2
Зимние виды
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
18.05.2023, 06:06
Другие виды
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
19.05.2023, 19:45 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности