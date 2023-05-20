Антон ЦАРЕНКО: «Готов играть там, где принесу больше пользы»

Антон Царенко делает свои первые шаги на уровне взрослого футбола. Полузащитник «Динамо» в текущем сезоне дебютировал за первую команду, сыграл в еврокубках и забил гол в УПЛ. 18-летний хавбек все более настойчиво стучится в дверь первой команды «Динамо». Уже в обозримом будущем он может стать важным игроком атаки команды.

Царенко прошел все ступени Академии «Динамо» и в 16 лет выступал за команду U-19. Один из лидеров сборной Украины 2004 года, и вызывался в сборную на год старших футболистов.

– Матч против «Шахтера» стал первым вашим украинским «классическим». Какие эмоции?

– Впечатления хорошие. Даже на скамейке запасных находился в водовороте игровых эпизодов. Когда выходишь на поле – нет времени на «раскачку». Нужно сразу давать результат, создавать больше остроты. Оказался в эпизоде. Перехватил мяч – заработал штрафной, с которого забили гол.

«Шахтер» - всегда принципиальный соперник. Эти матчи особенные, как на уровне взрослых, так и юношеских команд. За ними следит вся страна.

– Как вам уровень «горняков»? Они заслуженно лидируют в чемпионате?

– На сегодняшний день команды из лидирующей группы примерно на одном уровне. Результат матчей зависит от многих факторов: индивидуальное мастерство, желание победить, командная игра и прочее.

– Вашим визави был Тарас Степаненко. Вы заработали штрафной, усилили игру. Каково было действовать против такого квалифицированного и опытного опорника?

– В «Шахтере» – Степаненко, у нас – Сергей Сидорчук играет на этой позиции. Это люди с большим опытом выступлений за наши гранды и сборную. Конечно, против Тараса выходить было непросто. Нужно было отдать первую точную передачу, сделать удачное касание мяча, чтобы иметь уверенность. Дальше уже получилось заработать штрафной, который помог сравнять счет.

– Как произошло ваше становление в первой команде?

– Весной прошлого года меня начали привлекать к тренировочному процессу основной команды. Дебютировал за основную команду в благотворительном матче против эстонской «Флоры». Летом поехал на сборы с командой в Швейцарию. Мистер сказал, что еще не достигаю уровня первой команды. Но все же дебютировал в матче квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики». Полгода играл за U-19. Во время зимних сборов себя неплохо зарекомендовал. Луческу заметил мой прогресс. Мне дают шансы, которые должен использовать. Никаких поблажек нет. Работаю наравне со всеми.



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– Как общаетесь с Луческу?

– Через его помощника Эмиля Караса. Он рядом с ним постоянно – подсказывает, переводит, дает установки. Мирча всегда говорит с нами. Может остановить тренировку, если кто-то что-то неправильно делает. Особенно это касается молодых игроков. Но потом объяснит, как нужно было поступать в той или иной ситуации.

– Вы уже забили дебютный гол в УПЛ. Спали после матча против «Миная»?

– Спал. Мечтой детства было дебютировать за первую команду «Динамо», забить гол. Да, конечно, возможно, мне повезло (Царенко оказался перед воротами соперника после рикошета). Но такое везение нужно заслужить своим трудом на тренировках. Тогда был мой шанс проявить себя, потому что три матча дисквалификации получил Виталий Буяльский после матча против «Днепра-1». Оказался в нужном месте, в нужное время. Эмоции переполняли.

– Кто поздравил первым?

– Родители позвонили после игры. Поздравили с первым голом, но сказали, что несколько раз обрезался. Поэтому следует избегать таких ошибок. Следует также смотреть на другие действия в матче, всегда совершенствоваться.

– Как относятся старожилы к вам? Помогают или относятся, как к конкуренту?

– Когда пришел, то присматривались. В коллективе очень хорошо все относятся. С чувством юмора всё нормально.

– У вас рост – 162 см. Насколько антропометрия для футбола важна?

– Рост не так важен в футболе. В современной игре более приоритетны скорость принятия решений, видение поля, мышление. Я не чувствую, что мне не хватает роста. Это все психология. Я знаю свои сильные стороны, благодаря которым я показываю свой уровень игры.

– На какой позиции на вас рассчитывает Мирча Луческу?

– Мистер пробует меня на разных позициях. Я доверяю его опыту. И буду играть там, где принесу наибольшую пользу команде.

– Шовковский стал и.о. тренера. Что-нибудь изменилось?

– Александр Владимирович всегда на связи с Мистером. Больше внимания и времени стали уделять стандартным положениям и упражнениям на завершение.

– На вашей позиции играет Виталий Буяльский. Все шансы вернуться летом имеет Сергей Булеца. Здесь могут использовать Богдана Леднева. Не боитесь конкуренции?

– Конкуренция – это нормально. Когда ты приходишь в первую команду, то там понятно, что уровень игроков высокий. Ты задаешь себе вопрос: «Чем я хуже? Я могу и хочу играть». Конкуренция идет на пользу как мне, так и моему партнеру. Все по местам расставит только время, работа над собой.

– Если в следующем сезоне не будет игровой практики – задумаетесь об аренде?

– Да, думал об этом не раз. Завершится сезон и будет понятно, рассчитывает ли на меня «Динамо» в первой команде. Я готов уйти в аренду набраться опыта во взрослом футболе и вернуться более опытным, более уверенным в себе игроком. Если рассчитывают, то буду доказывать свои амбиции.



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– Вы играете за первую команду под 37-м номером. Почему?

– Я не выбирал. Так вышло. Была квалификация ЛЧ. Я был в первой команде. Позвонил администратор. Говорит, что заявили за первую команду под 37-м номером. Первой реакцией было перезвонить и спросить, есть ли другие номера. Потом решил этого не делать. Заявили – уже хорошо.

– Козырные номера 7, 8, 9, 10, 11 нужно заслужить или можно брать сразу?

– Нужно заслужить. В Академии всегда играл под 5-м номером. Хотя мог взять десятку.

– Каковы главные факторы перехода из юношеского во взрослый футбол?

– Самый главный фактор – психология. Когда ты приходишь во взрослую команду, ты будто всех знаешь. Но к тебе еще не сформировалось отношение. Есть какая-то скованность. Нужно быть собой. Показывать свои лучшие качества.

– Наставник юношеской команды «Динамо» Игорь Костюк сравнивает вас с Хави и Иньестой. Близки Вам эти футболисты?

– Да. Я всегда болел за «Барселону». Следил за ними, когда там играли Хави, Андрес Иньеста, Лионель Месси.

Не знаю, почему он сравнивал меня с ними. Возможно, из-за роста, а, возможно, из-за позиции в середине поля или из-за сходства игры. Кстати, мне Лука Модрич тоже импонирует. Я маленький, поэтому маленьких больше выделяю.

Лоренцо Инсинье играл за «Наполи» и сборную Италии. В клубе – легенда и со сборной выиграл Евро.

– Костюк почти 6 лет возглавляет U-19. Многие игроки первой команды прошли через его руки. В чем его фишка?

– К каждому игроку находит индивидуальный подход. Чувствует футболиста. Добавляет стойкость и веру в себя. Он подробно объясняет свои идеи. Что ты делаешь на поле правильно, а где допускаешь ошибки. Может спросить, почему в определенном эпизоде сыграл так или иначе. Это очень большой плюс для молодых футболистов. Посмотрите, сколько игроков прошли через Игоря Владимировича в первой команде. Это все показатель его квалификации.

Он пригласил меня в U-19, когда у меня был год выступлений за Академию. Из U-16 он меня взял в юношескую команду. Думал, что буду на замене, а я сразу вышел в старте в первой игре против «Олимпика». Я был приятно удивлен. Все это придает мотивации и делает сильнее.

– Костюк – это тренер для юношей, или он может также быть успешным во взрослом футболе?

– Игорь Владимирович такой наставник, у которого есть мотивация для тренерского роста. У него есть желание перейти на взрослый уровень, развиваться, двигаться вперед, добиться успеха на новом этапе тренерской карьеры. Не знаю, это будет «Динамо» или какой-нибудь другой клуб. Но у меня нет никаких сомнений в его квалификации и перспективах.

– В прошлом сезоне «Динамо» называли одним из фаворитов Юношеской Лиги УЕФА. Реально могли выиграть турнир?

– Безусловно. Прошлогодняя юношеская команда могла дойти до финала четырех и сразиться за победу. У нас были все шансы, но война внесла свои коррективы.

– Против какой команды было труднее всего играть в Юношеской Лиге УЕФА?

– Против «Бенфики» дома, когда победили 4:0. В первом тайме было достаточно тяжело. Для меня это была первая игра в этом турнире. И именно в нем я почувствовал высокий уровень команд.

– За кем-то из бывших соперников следите?

– Понравились два португальца – защитник Антонио Силва из «Бенфики» и опорник Дарио Эссуго из «Спортинга». Оба сейчас выступают за взрослые команды.

– Вы сказали, что болеете за «Барселону». Какие впечатления, когда играли против них в Юношеской Лиге УЕФА?

– Перед каждой игрой был какой-то мандраж. Это нормально. После свистка он исчезает и ты в игре. Против «Барсы» тяжело было играть, почувствовали на себе испанскую «тики-таку». Хотелось показать себя как командно, так и индивидуально. Считаю, что у нас получилось.

– Тогда было много разговоров о таланте и перспективе Самба Диалло. Как он, как человек и футболист?

– Я помню, как он пришел в команду – такой смешной, скромный парень. Сейчас немного поменялся. Стал взрослее – 20 лет уже исполнилось. Дашь ему пас – он сможет протащить, обыграть. Всегда комфортно с ним играть. С ним трудно было общаться из-за языкового барьера. Особенно на футбольном поле, когда нужно крикнуть что-нибудь, подсказать или отдать ему пас. Но потом уже начали общаться на языке футбола и понимать друг друга с полуслова.

– Игорь Горбач. Ему выдавали большие авансы, но заиграть пока не может. Что с ним происходит?

– Он перешел в юношескую команду раньше на полгода, чем я, и сразу начал забивать. Я был рад за него.

Горбач не такой, который будет сомневаться в себе. У него есть все качества, чтобы быть успешным нападающим и заиграть в первой команде. Возможно, чуть-чуть не хватает концентрации, где-то мешают эмоции.



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– Кто ваши друзья в «Динамо»?

– Общаюсь со всеми. Больше всего с молодыми – Назаром Волошиным, Навином Малышем, Антоном Болем, Александром Яцыком, Денисом Игнатенко.

– Сборная Украины в 2004 году не смогла пройти квалификацию на Евро. В первом отборе в Швеции выиграли три матча, а в элит-раунде трижды проиграли. Что не вышло в Испании?

– У нас были кадровые потери по сравнению с первым раундом квалификации. Олег Федор, Егор Ярмолюк, Александр Пастух были травмированы. Может быть, хотели себя более индивидуально проявить, чем командно. Хотели зарекомендовать себя, забывали о командных действиях. Такая ситуация в стране, должны где-то были хоть одну победу одержать. Дважды выигрывали по ходу матча 1:0. Возможно, не хватило концентрации.

Поражение от Люксембурга было очень болезненным. Но потом собрались. Считали, что две победы позволили бы пройти, но не сложилось.

Матчи в Швеции были первыми официальными для сборной 2004 года. Квалификацию к Евро U-17 отменили из-за ковида. Затем пытались собираться в Киеве, но снова были положительные тесты на коронавирус. Очень обидно, потому что у нас была хорошая команда. Могли пройти квалификацию. Возможно, то, что соперники более сыграны, чаще собирались, повлияло на результат.

– Сергей Нагорняк считается специалистом, умеющим работать с молодыми футболистами. В чем его особенность?

–В «Днепре» работал с молодыми игроками. Умеет просто и доступно донести информацию, у него в приоритете только футбольные качества игроков. Я благодарен Сергею Николаевичу, что он всегда доверял мне и вызывал в сборную.

– Расскажите о вашем футбольном становлении. Как попали в первую команду «Динамо»?

– В 6 лет меня родители привели на просмотр в Академию «Динамо». Когда пришел, то мяч был до колен. Потом завертелось. Первый тренер – Ястребинский Юрий Иванович. Поддерживаю контакт со всеми наставниками. Благодарен всем, с кем работал. Каждый из них дал мне что-то новое, сделал сильнее.

– Из 2004 года вы один в первой команде?

– Да. Из набора до юношеской команды мало дошло. Есть соблазны, конкуренция, переходный возраст. У меня самого такое было. Многого хотелось. Трудно было сконцентрироваться. Но решил поставить себе правильные приоритеты.

– Бывший методист «Динамо» Гильермо Самсо высокого мнения о вашем таланте. Что дала вам работа с аргентинцем?

– Гильермо внес положительную атмосферу в команду, пришло чувство легкости. Самое главное, что он дал – это отношение к футболу. Перед тренировкой всегда все сконцентрированы, настроены. Он спрашивает: «Почему вы так печальны? Нужно выходить на футбольное поле с усмешкой». Когда я начал это делать, то еще больше стал получать удовольствия от игры.

– Испанский язык знаете?

– Нет. С Самсо выучил некоторые фразы на испанском, но не более. Очень хочу выучить. Одна из моих целей – свободно разговаривать на иностранных языках.

– Сейчас с ним поддерживаете связь?

– Немного. Когда Аргентина победила на чемпионате мира, он прислал фото с Месси. И мы поздравили друг друга с победой.

– Это правда, что вы закончили школу с золотой медалью?

– Нет. Я хорошо учился, но не более.

– Где-то учитесь после школы?

– В Национальном университете физического воспитания и спорта. На специальности – тренерская деятельность. Учусь на дневном. Но имею индивидуальный график. Возможно, когда-нибудь стану тренером. Но, в общем-то, эти знания мне не будут лишними.

– Расскажите о своей семье.

– У меня дедушка был футболистом. Играл не на высоком уровне. Он привил мне любовь к футболу. Очень благодарен родителям, записавшим на секцию. Может быть, они тогда в этом не видели большого смысла. Поверили в меня. Сейчас дошел до первой команды. Своим трудом и успехами я им обязан. Это касается не только футбола. Они помогают мне и поддерживают во всем.

– Каков Антон Царенко вне футбола?

– Выходных не так много. Обычно один свободный день в неделю. Хочешь сделать многое, но не хватает времени. Самое родное – это родители. Пытаюсь проводить с ними больше времени. С друзьями тоже, если есть минутка, то я всегда уделю им время. Они для меня многое значат. Люблю теннис настольный. Могу на велосипеде прокатиться. Люблю кино. Иногда читаю. Сейчас футбол, институт – времени не хватает.

– На улице узнают?

– Нет, не узнают. Бывает, разве что, после матчей просят совместное фото или автограф.

– Каким вы себя видите через 4-5 лет?

– В первую очередь хочу прогрессировать и совершенствоваться. Стать ведущим игроком «Динамо» или попасть в топ-лиги и получить вызов в национальную сборную Украины.