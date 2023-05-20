Анчелотти – аут? Карло может заменить коуч, который был близок к титулу АПЛ

Итальянский специалист Карло Анчелотти, скорее всего, останется тренером мадридского «Реала» в сезоне 2023/24, однако покинет «Сантьяго Бернабеу» летом 2024 года. У боссов галактикос есть целый год, чтобы определиться с тем, кто заменит Карло.

В последние недели в прессе в качестве преемника Анчелотти в «Реале» упоминались такие имена как Антонио Конте, Юлиан Нагельсманн, Хаби Алонсо и Жозе Моуриньо.

Однако Микель Артета – самый лучший вариант для босса «Реала» Флорентино Переса для возможного начала сотрудничества летом 2024 года. Следующий сезон станет последней лакмусовой бумажкой, чтобы оценить необходимость подписания контракта с нынешним тренером «Арсенала».

Артета с «канонирами» был на грани победы в Премьер-лиге 2022/23, однако «Ман Сити» на финишной прямой обогнал команду украинского защитника Александра Зинченко. А сезон 2023/24 представляется для Артеты как прекрасная возможность сделать следующий качественный шаг вперед, поскольку ключевым фактором будет выступление «Арсенала» в Лиге чемпионов.