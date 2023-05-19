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  4. Юрий ВИРТ: «Шахтер запомнит эту игру. Легко им тут точно не было»
Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 23:23 | Обновлено 19 мая 2023, 23:35
238
1

Юрий ВИРТ: «Шахтер запомнит эту игру. Легко им тут точно не было»

Главный тренер «Вереса» поделился эмоциями от игры против «горняков»

19 мая 2023, 23:23 | Обновлено 19 мая 2023, 23:35
238
1
Юрий ВИРТ: «Шахтер запомнит эту игру. Легко им тут точно не было»
ФК Верес Ровно. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт поделился эмоциями от игры команды в матче 27-го тура против «Шахтера» (1:2):

«Поблагодарил сегодня футболистов за отношение к игре. Хороший, боевой матч. Ребята получились максимально настроены. Мы несколько перестроились, впервые играли по такой тактической схеме и, в общем-то, справлялись с атаками «Шахтера».

Пропустили первый гол в ситуативном меньшинстве. Александр Маткобожик в это время был вне поля. И партнеры за него где-то не доработали. В перерыве просили улучшить работу с мячом. Мы легко теряли мяч и не могли выйти в контратаку. Много брака было.

Богдан Когут придал нам уверенность после отбитого пенальти. И вышедшие на замену футболисты добавили агрессии. Стандартное положение принесло нам успех. Затем хотели максимально закрыть все зоны.

Но пропустили очень простой гол. Три центральных защитника дали пробить Николаю Матвиенко. Такие моменты нужно дорабатывать до конца. По отношению к игре, старанию – все хорошо. Но за это очки не дают. Все было хорошо сегодня, кроме ненабранных очков.

Думаю, что «Шахтер» запомнит эту игру. Легко им здесь точно не было. Единственное – хотелось бы лучше переходить из обороны в атаку. Из-за этого я нервничал многое. Не самый лучший день в плане контроля мяча. Сейчас для нас самая важная игра сезона – следующая против «Александрии».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно пресс-конференция Украинская Премьер-лига Шахтер - Верес Юрий Вирт
Источник ФК Верес
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Комментарии 1
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avk2307
Я думаю Олександрії вони програють, але в останньому турі вирають у команди з поламаною коробкою. 
Всі остануться в УПЛ
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