Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
Англия
19 мая 2023, 22:26 | Обновлено 19 мая 2023, 22:28
3860
6

ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика

Официальный Twitter-аккаунт лондонцев опубликовал фото украинца

19 мая 2023, 22:26 | Обновлено 19 мая 2023, 22:28
3860
6
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Официальный Twitter-аккаунт лондонского футбольного клуба «Челси» опубликовал фото с тренировки.

На снимке запечатлен удар бисиклетой в исполнении украинского вингера «синих» Михаил Мудрика.

Пресс-служба «пенсионеров» подписала фото двумя смайлами: 🚲 (велосипед, bicycle на английском языке) 👏 (аплодисменты).

В текущем сезоне Михаил провел за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 ассистами.

ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика

По теме:
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я пытался привести Холанда в Челси»
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
ФОТО. Манчестер Сити представил домашнюю форму на следующий сезон
фото тренировка бисиклета Челси Михаил Мудрик
Источник ФК Челси
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ – промоутеру: «Дай мне бой, который я заслужил, или верни контракт»
Бокс | 19 мая 2023, 13:10 4
ФЬЮРИ – промоутеру: «Дай мне бой, который я заслужил, или верни контракт»
ФЬЮРИ – промоутеру: «Дай мне бой, который я заслужил, или верни контракт»

Британский боксер за один день оскорбил всех, кого мог

Ротань и Пеглоу получили дисквалификации, Минай и Днепр-1 – оштрафованы
Футбол | 19 мая 2023, 18:38 0
Ротань и Пеглоу получили дисквалификации, Минай и Днепр-1 – оштрафованы
Ротань и Пеглоу получили дисквалификации, Минай и Днепр-1 – оштрафованы

КДК УАФ принял ряд решений

Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Футбол | 19.05.2023, 04:04
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Виталий МИКОЛЕНКО: «Когда ехал подписывать контракт с Эвертоном – заплакал»
Футбол | 19.05.2023, 18:17
Виталий МИКОЛЕНКО: «Когда ехал подписывать контракт с Эвертоном – заплакал»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Когда ехал подписывать контракт с Эвертоном – заплакал»
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 19.05.2023, 00:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Яценко
О, да... фоточка на 70 млн, так і продали... і 0 голів в реальності...
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
fitnes_sports066
Новый Коноплянка!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
А по штанге нет данных? 155 взял?
Ответить
+1
Burevestnik
тренер Десни Рябоконь висловлювався про різні трюки Мудрика для соцмереж інтернету.  Мабуть для цього Мішку в Челсі і взяли .
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
17.05.2023, 20:20
Футбол
ВИДЕО. Будет только один король. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Будет только один король. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
17.05.2023, 23:23 19
Бокс
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
17.05.2023, 23:45 69
Бокс
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
19.05.2023, 12:38 8
Бокс
ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
18.05.2023, 13:09
Футбол
Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
17.05.2023, 17:59 121
Футбол
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
18.05.2023, 01:45 21
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
19.05.2023, 10:01 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности