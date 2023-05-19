Официальный Twitter-аккаунт лондонского футбольного клуба «Челси» опубликовал фото с тренировки.

На снимке запечатлен удар бисиклетой в исполнении украинского вингера «синих» Михаил Мудрика.

Пресс-служба «пенсионеров» подписала фото двумя смайлами: 🚲 (велосипед, bicycle на английском языке) 👏 (аплодисменты).

В текущем сезоне Михаил провел за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 ассистами.

ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика