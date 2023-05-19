Англия19 мая 2023, 22:26 | Обновлено 19 мая 2023, 22:28
3860
6
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
Официальный Twitter-аккаунт лондонцев опубликовал фото украинца
19 мая 2023, 22:26 | Обновлено 19 мая 2023, 22:28
3860
6
Официальный Twitter-аккаунт лондонского футбольного клуба «Челси» опубликовал фото с тренировки.
На снимке запечатлен удар бисиклетой в исполнении украинского вингера «синих» Михаил Мудрика.
Пресс-служба «пенсионеров» подписала фото двумя смайлами: 🚲 (велосипед, bicycle на английском языке) 👏 (аплодисменты).
В текущем сезоне Михаил провел за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 ассистами.
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
🚲 👏 pic.twitter.com/CzX40xjxcu— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 19, 2023
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Комментарии 6
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О, да... фоточка на 70 млн, так і продали... і 0 голів в реальності...
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Новый Коноплянка!
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А по штанге нет данных? 155 взял?
тренер Десни Рябоконь висловлювався про різні трюки Мудрика для соцмереж інтернету. Мабуть для цього Мішку в Челсі і взяли .
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