Официальный Twitter-аккаунт лондонского футбольного клуба «Челси» опубликовал видео с тренировки.

На видео был запечатлен удар украинского вингера «синих» Михаила Мудрика.

Мудрик после верховой передачи сложился и отправил мяч в ворота бисиклетой.

«An absolute belter», – подписано видео, что означает идеальный удар дугой.

Михаил Мудрик в текущем сезоне провел в составе «Челси» 12 матчей и сделал две результативных передачи.

ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота