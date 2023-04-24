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  4. ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
Англия
24 апреля 2023, 21:37 |
5642
1

ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота

Правда, пока что только на тренировке...

24 апреля 2023, 21:37 |
5642
1
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Официальный Twitter-аккаунт лондонского футбольного клуба «Челси» опубликовал видео с тренировки.

На видео был запечатлен удар украинского вингера «синих» Михаила Мудрика.

Мудрик после верховой передачи сложился и отправил мяч в ворота бисиклетой.

«An absolute belter», – подписано видео, что означает идеальный удар дугой.

Михаил Мудрик в текущем сезоне провел в составе «Челси» 12 матчей и сделал две результативных передачи.

ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота

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бисиклета Михаил Мудрик тренировка Челси
Источник ФК Челси
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Комментарии 1
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Andr88
Мудрика вполне можно окрестить как чемпионом мира по голам на тренировках хотя лучше забить хоть пару в чемпионате чем сотню на тренировке 
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