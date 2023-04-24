ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
Правда, пока что только на тренировке...
Официальный Twitter-аккаунт лондонского футбольного клуба «Челси» опубликовал видео с тренировки.
На видео был запечатлен удар украинского вингера «синих» Михаила Мудрика.
Мудрик после верховой передачи сложился и отправил мяч в ворота бисиклетой.
«An absolute belter», – подписано видео, что означает идеальный удар дугой.
Михаил Мудрик в текущем сезоне провел в составе «Челси» 12 матчей и сделал две результативных передачи.
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
An absolute belter! 👏 pic.twitter.com/nI3voqg8iM— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 24, 2023
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