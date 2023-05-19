Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
«Днепр-1» по-прежнему отстает от горняков на 2 очка, и личная встреча впереди
19 мая стартовал 27-й тур Украинской Премьер-лиги.
Донецкий «Шахтер» выиграл у «Вереса» (2:1), и команда Игора Йовичевича продолжает лидировать в УПЛ с 66 баллами.
«Днепр-1» с большом трудом в компенсированное время вырвал победу у «Колоса» (2:1) и набрал 64 очка, оставшись в чемпионской гонке.
За 3 матча до конца отставание днепрян от горняков составляет 2 пункта. Главные претенденты на титул сыграют между собой в предпоследнем туре (28 мая).
Киевское «Динамо» потеряло даже теоретические шансы выступить в Лиге чемпионов, поскольку отставание от 2-го места составляет 14 очков с четырьмя играми впереди. Практически наверняка киевляне в следующем евросезоне будут играть в Лиге конференций.
«Динамо» осталось без ЛЧ впервые за 9 лет. В сезоне 2013/14 столичный клуб занял 4-е место под руководством Олега Блохина.
Первые две команды УПЛ выйдут в квалификацию Лиги чемпионов 2023/24. При этом чемпион Украины с большой вероятностью попадет прямо в групповой раунд, так как, скорее всего не будет использовано место, зарезервированное для победителя ЛЧ 2022/23.
Третье место УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги Европы. Команды, которые финишируют на 4-м и 5-м месте, выступят в Лиге конференций.
Топ-5 УПЛ: Шахтер (66 очка), Днепр-1 (64), Заря (58), Динамо (50), Александрия (42).
Календарь Шахтера: Заря (24 мая), Днепр-1 (28 мая), Ворскла (3 июня).
Календарь Днепра-1: Ворскла (24 мая), Шахтер (28 мая), Кривбасс (3 июня).
УПЛ. 27-й тур
19 мая
- 🔹 14:00. Днепр-1 – Колос – 2:1
- 🔹 15:00. Ворскла – Кривбасс – 1:0
- 🔹 17:00. Шахтер – Верес – 2:1
20 мая
- 🔹 13:00. Черноморец – Минай
- 🔹 14:00. Заря – Ингулец
- 🔹 15:00. Александрия – Динамо
21 мая
- 🔹 15:00. Металлист 1925 – Металлист
- 🔹 17:00. Рух – Львов
Турнирная таблица УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок украинского боксера состоится в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе
Полтавский клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице