Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ

19 мая стартовал 27-й тур Украинской Премьер-лиги.

Донецкий «Шахтер» выиграл у «Вереса» (2:1), и команда Игора Йовичевича продолжает лидировать в УПЛ с 66 баллами.

«Днепр-1» с большом трудом в компенсированное время вырвал победу у «Колоса» (2:1) и набрал 64 очка, оставшись в чемпионской гонке.

За 3 матча до конца отставание днепрян от горняков составляет 2 пункта. Главные претенденты на титул сыграют между собой в предпоследнем туре (28 мая).

Киевское «Динамо» потеряло даже теоретические шансы выступить в Лиге чемпионов, поскольку отставание от 2-го места составляет 14 очков с четырьмя играми впереди. Практически наверняка киевляне в следующем евросезоне будут играть в Лиге конференций.

«Динамо» осталось без ЛЧ впервые за 9 лет. В сезоне 2013/14 столичный клуб занял 4-е место под руководством Олега Блохина.

Первые две команды УПЛ выйдут в квалификацию Лиги чемпионов 2023/24. При этом чемпион Украины с большой вероятностью попадет прямо в групповой раунд, так как, скорее всего не будет использовано место, зарезервированное для победителя ЛЧ 2022/23.

Третье место УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги Европы. Команды, которые финишируют на 4-м и 5-м месте, выступят в Лиге конференций.

Топ-5 УПЛ: Шахтер (66 очка), Днепр-1 (64), Заря (58), Динамо (50), Александрия (42).

Календарь Шахтера: Заря (24 мая), Днепр-1 (28 мая), Ворскла (3 июня).

Календарь Днепра-1: Ворскла (24 мая), Шахтер (28 мая), Кривбасс (3 июня).

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УПЛ. 27-й тур

19 мая

🔹 14:00. Днепр-1 – Колос – 2:1

– Колос – 2:1 🔹 15:00. Ворскла – Кривбасс – 1:0

– Кривбасс – 1:0 🔹 17:00. Шахтер – Верес – 2:1

20 мая

🔹 13:00. Черноморец – Минай

🔹 14:00. Заря – Ингулец

🔹 15:00. Александрия – Динамо

21 мая

🔹 15:00. Металлист 1925 – Металлист

🔹 17:00. Рух – Львов

Турнирная таблица УПЛ