Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Вопрос только в «Интере», который занимает 3-е место в Серии А
Чемпион Украины 2022/23 с большой вероятностью, выше 95%, попадет в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.
Победителем УПЛ в текущем сезоне могут стать Шахтер (63 очка), Днепр-1 (61) или Заря (58). До финиша сезона УПЛ осталось 4 тура.
Чемпион Украины получит право играть сразу в групповом раунде, а не в 4-м раунде квалификации (Q4), если не будет использовано место TH, зарезервированное для титлхолдера – победителя ЛЧ 2022/23.
Полуфиналисты ЛЧ «Реал» и «Манчестер Сити» уже имеют путевку в группу ЛЧ 2023/24 благодаря попаданию в топ-4 в своих национальных чемпионатах.
Вопрос только в «Интере», который занимает 3-е место в Серии А. Украинским клубам нужно, чтобы нерадзурри не опустились ниже топ-4 в чемпионате Италии. Тогда место TH останется свободным и будет передано Украине как 12-й стране в рейтинге, первой запасной среди тех, кто не имеет прямой путевки в группу ЛЧ.
А ситуация в Серии A для нерадзурри (в контексте борьбы за топ-4) пока что очень перспективная: Наполи (83), Ювентус (69), Интер (66), Лацио (65), Милан (61), Рома (59), Аталанта (58).
Топ-семерка чемпионата Италии (за три тура до финиша)
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