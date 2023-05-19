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WTA
19 мая 2023, 19:23 | Обновлено 19 мая 2023, 19:31
834
0

Надежда Киченок сыграет в финале парного разряда на турнире в Париже

Украинка поборется за трофей во Франции

19 мая 2023, 19:23 | Обновлено 19 мая 2023, 19:31
834
0
Надежда Киченок сыграет в финале парного разряда на турнире в Париже
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с американкой Алишей Паркс вышла в финал парного разряда на грунтовом турнире серии WTA 125 в Париже (Франция).

Они в полуфинале в сложном соперничестве сломили сопротивление тандема Оливия Николс / Алисия Росольска (Великобритания / Польша).

В финале Надежда Киченок и Алиша Паркс сойдутся с Анной Данилиной из Казахстана и Верой Звонаревой.

Париж. Полуфинал

Надежда Киченок / Алиша Паркс (Украина / США) – Оливия Николс / Алисия Росольска (Великобритания / Польша) – 3:6, 7:6 (7:4), 12-10

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Надежда Киченок Алиша Паркс WTA Париж
Источник Sport.ua
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