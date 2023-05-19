Надежда Киченок сыграет в финале парного разряда на турнире в Париже

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с американкой Алишей Паркс вышла в финал парного разряда на грунтовом турнире серии WTA 125 в Париже (Франция).

Они в полуфинале в сложном соперничестве сломили сопротивление тандема Оливия Николс / Алисия Росольска (Великобритания / Польша).

В финале Надежда Киченок и Алиша Паркс сойдутся с Анной Данилиной из Казахстана и Верой Звонаревой.

Париж. Полуфинал

Надежда Киченок / Алиша Паркс (Украина / США) – Оливия Николс / Алисия Росольска (Великобритания / Польша) – 3:6, 7:6 (7:4), 12-10