Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Колоса: «Доволен отношением игроков к делу»
Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 18:42 |
101
0

Тренер Колоса: «Доволен отношением игроков к делу»

Ярослав Вишняк – о матче против «Днепра-1»

19 мая 2023, 18:42 |
101
0
Тренер Колоса: «Доволен отношением игроков к делу»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение 1:2 от «Днепра-1» в 27-м туре УПЛ:

– Насколько довольны качеством игры «Колоса» в сегодняшнем матче?
– Качеством доволен, игрой доволен, доволен отношением ребят к делу. Мы ведь были в сложной кадровой ситуации, многие футболисты пропускали матч из-за травм, поэтому я доволен тем, как команда выглядела. Особенно в первом тайме. Имели моменты. Забили гол. Одним словом, сделали все, что могли. Так что довольны собой.

– Психологическое состояние команды в раздевалке тяжелое после потери результата на последних секундах?
– Конечно, есть состояние разочарования. Были близки к тому, чтобы отобрать очки у одного из лидеров чемпионата. Но ничего, еще есть три матча, будем к ним готовиться, чтобы в итоге это состояние улучшить.

По теме:
Николай Матвиенко провел 200-й матч в клубной карьере
Ворскла – Кривбасс – 1:0. Все решил Степанюк. Видео гола и обзор матча
Александр Кучер побил рекорд Николая Павлова
Ярослав Вишняк Колос Ковалевка Днепр-1 - Колос Украинская Премьер-лига
Источник UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
Футбол | 19 мая 2023, 10:01 31
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»

Футбольный эксперт не понимает хвалебных отзывов об игре Александра

Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Футбол | 18 мая 2023, 17:15 5
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ

Выясняем, кто из игроков получает больше всего на другом конце земного шара…

Проснулись во втором тайме. Ворскла победила Кривбасс
Футбол | 19.05.2023, 16:54
Проснулись во втором тайме. Ворскла победила Кривбасс
Проснулись во втором тайме. Ворскла победила Кривбасс
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Бокс | 19.05.2023, 06:25
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Бокс | 19.05.2023, 12:38
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
18.05.2023, 13:09
Футбол
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
18.05.2023, 20:12 1
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
19.05.2023, 00:05 4
Хоккей
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
17.05.2023, 22:51 11
Футбол
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
18.05.2023, 16:56 2
Зимние виды
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
18.05.2023, 18:42
Хоккей
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
17.05.2023, 23:53 72
Футбол
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
18.05.2023, 06:06
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности