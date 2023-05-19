Был последний. В УПЛ-2022/2023 больше не осталось незаменимых игроков
Прервалась серия голкипера «Колоса» Евгения Волынца
В пятницу, 19 мая, в матче 27-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Колос» (2:1), который состоялся в Ужгороде, ворота команды из Ковалевки впервые в нынешнем сезоне защищал не Евгений Волынец.
Решением главного тренера «Колоса» Ярослава Вишняка место в воротах команды получил Кирилл Фесюн. Выход в старте ковалевцев 21-летнего стража ворот прервал серию игр без замен вратаря «Колоса» Волынца.
29-летний Волынец до матча с «Днепром-1» защищал ворота «Колоса» без замен во всех 26-ти матчах сезона-2022/2023. Евгений в нынешней УПЛ был последним игроком, кто имел подобную серию со старта чемпионата.
«Колос» в таблице УПЛ занимает 8-е место с 33 очками.
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