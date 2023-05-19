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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 18:18 | Обновлено 19 мая 2023, 18:32
746
0

Был последний. В УПЛ-2022/2023 больше не осталось незаменимых игроков

Прервалась серия голкипера «Колоса» Евгения Волынца

19 мая 2023, 18:18 | Обновлено 19 мая 2023, 18:32
746
0
Был последний. В УПЛ-2022/2023 больше не осталось незаменимых игроков
ФК Колос Ковалевка. Евгений Волынец

В пятницу, 19 мая, в матче 27-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Колос» (2:1), который состоялся в Ужгороде, ворота команды из Ковалевки впервые в нынешнем сезоне защищал не Евгений Волынец.

Решением главного тренера «Колоса» Ярослава Вишняка место в воротах команды получил Кирилл Фесюн. Выход в старте ковалевцев 21-летнего стража ворот прервал серию игр без замен вратаря «Колоса» Волынца.

29-летний Волынец до матча с «Днепром-1» защищал ворота «Колоса» без замен во всех 26-ти матчах сезона-2022/2023. Евгений в нынешней УПЛ был последним игроком, кто имел подобную серию со старта чемпионата.

«Колос» в таблице УПЛ занимает 8-е место с 33 очками.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Евгений Волынец Кирилл Фесюн
Источник УПЛ
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