Ваншельбойм одержал в Эфиопии вторую победу за один день

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№453 АТР) прошел в полуфинал грунтового 15-тысячника ITF в Эфиопии.

В матче 1/4 финала украинец, имея второй номер посева, перевел в разряд зрителей Эс Де Праджвал Дева из Индии, у которого был шестой номер посева.

Для Ваншельбойма эта победа стала второй за сегодня, 19 мая. Напомним, в утренней программе игр он во встрече 1/8 финала переиграл Николаса Вильялона из Чили – 6:1, 6:4.

Аддис-Абеба. 1/4 финала

Эс Де Праджвал Дев (Индия, 6) – Эрик Ваншельбойм (Украина, 2) – 3:6, 6:7 (6:8)

Путевку в финал турнира Ваншельбойм разыграет во встрече с итальянцем Денисом Константин Спиридоном.