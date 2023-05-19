Ваншельбойм пробился в 1/4 финала на турнире ITF в Эфиопии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм пробился в 1/4 финала на грунтовом 15-тысячнике ITF в Эфиопии.

В матче второго раунда второй сеяный украинец в двух партиях переиграл Николаса Вильялона из Чили.

Аддис-Абеба. Второй круг

Эрик Ваншельбойм (Украина, 2) – Николас Вильялон (Чили) – 6:1, 6:4

В четвертьфинале соперником Эрика станет Эс Де Праджвал Дев из Индии.

На прошлой неделе Ваншельбойм дошел до полуфинала 25-тысячника в Швеции.