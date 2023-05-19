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  4. Ваншельбойм пробился в 1/4 финала на турнире ITF в Эфиопии
ITF
19 мая 2023, 10:24 |
108
1

Ваншельбойм пробился в 1/4 финала на турнире ITF в Эфиопии

Эрик оказался сильнее Николаса Вильялона из Чили

19 мая 2023, 10:24 |
108
1
Ваншельбойм пробился в 1/4 финала на турнире ITF в Эфиопии
ITF. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм пробился в 1/4 финала на грунтовом 15-тысячнике ITF в Эфиопии.

В матче второго раунда второй сеяный украинец в двух партиях переиграл Николаса Вильялона из Чили.

Аддис-Абеба. Второй круг
Эрик Ваншельбойм (Украина, 2) – Николас Вильялон (Чили) – 6:1, 6:4

В четвертьфинале соперником Эрика станет Эс Де Праджвал Дев из Индии.

На прошлой неделе Ваншельбойм дошел до полуфинала 25-тысячника в Швеции.

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Эрик Ваншельбойм Николас Вильялон
Источник Sport.ua
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Springfield
Что такое Эрик Ваншельбойм (Украина, 2)?  Это второй состав или его рейтинг?
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