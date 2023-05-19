ITF19 мая 2023, 10:24 |
108
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Ваншельбойм пробился в 1/4 финала на турнире ITF в Эфиопии
Эрик оказался сильнее Николаса Вильялона из Чили
19 мая 2023, 10:24 |
108
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм пробился в 1/4 финала на грунтовом 15-тысячнике ITF в Эфиопии.
В матче второго раунда второй сеяный украинец в двух партиях переиграл Николаса Вильялона из Чили.
Аддис-Абеба. Второй круг
Эрик Ваншельбойм (Украина, 2) – Николас Вильялон (Чили) – 6:1, 6:4
В четвертьфинале соперником Эрика станет Эс Де Праджвал Дев из Индии.
На прошлой неделе Ваншельбойм дошел до полуфинала 25-тысячника в Швеции.
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