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  4. Ваншельбойм вышел в полуфинал 25-тысячника ITF в Швеции
ITF
12 мая 2023, 15:34 |
113
0

Ваншельбойм вышел в полуфинал 25-тысячника ITF в Швеции

Эрик легко переиграл теннисиста из квалификации

12 мая 2023, 15:34 |
113
0
Ваншельбойм вышел в полуфинал 25-тысячника ITF в Швеции
ITF. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№453 АТР) вышел в полуфинал грунтового турнира серии ITF M25 в Варнамо (Швеция).

В 1/4 финала украинец в двух сетах обыграл Андреа Гола из Италии (№1460 АТР).

Варнамо. 1/4 финала
Эрик Ваншельбойм (Украина, 7) – Андреа Гола (Италия, Q) – 6:4, 6:1

В полуфинале Ваншельбойм сразится против лидера посева Драгош Неколае Мадараша из Швеции (№248 АТР).

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Эрик Ваншельбойм Андреа Гола ITF Варнамо
Источник Sport.ua
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