Ваншельбойм вышел в полуфинал 25-тысячника ITF в Швеции

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№453 АТР) вышел в полуфинал грунтового турнира серии ITF M25 в Варнамо (Швеция).

В 1/4 финала украинец в двух сетах обыграл Андреа Гола из Италии (№1460 АТР).

Варнамо. 1/4 финала

Эрик Ваншельбойм (Украина, 7) – Андреа Гола (Италия, Q) – 6:4, 6:1

В полуфинале Ваншельбойм сразится против лидера посева Драгош Неколае Мадараша из Швеции (№248 АТР).