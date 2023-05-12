ITF12 мая 2023, 15:34 |
113
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Ваншельбойм вышел в полуфинал 25-тысячника ITF в Швеции
Эрик легко переиграл теннисиста из квалификации
12 мая 2023, 15:34 |
113
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№453 АТР) вышел в полуфинал грунтового турнира серии ITF M25 в Варнамо (Швеция).
В 1/4 финала украинец в двух сетах обыграл Андреа Гола из Италии (№1460 АТР).
Варнамо. 1/4 финала
Эрик Ваншельбойм (Украина, 7) – Андреа Гола (Италия, Q) – 6:4, 6:1
В полуфинале Ваншельбойм сразится против лидера посева Драгош Неколае Мадараша из Швеции (№248 АТР).
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