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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 17:19 | Обновлено 19 мая 2023, 17:25
144
0

Эдуард САРАПИЙ: «Кто именно забивает – все равно»

Игрок «Днепра-1» – о победе над «Колосом»

19 мая 2023, 17:19 | Обновлено 19 мая 2023, 17:25
144
0
Эдуард САРАПИЙ: «Кто именно забивает – все равно»
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий прокомментировал игру 27-го тура УПЛ с «Колосом» (2:1), в которой он стал автором победного гола в компенсированное время поединка.

– Забивать – это всегда приятно, но мы стремимся побеждать в каждом матче, поэтому кто именно забивает – или Тема (Довбик. – прим. Sport.ua), или Пиха (Пихаленок. – прим. Sport.ua), или я – это все равно. Главное, что у нас есть плюс три очка в турнирной таблице и мы идем дальше.

– Если бы вы не забили, то 1:1 в сегодняшнем матче было бы катастрофой для «Днепра-1»?

– Да, это действительно так.

– Что было в раздевалке после первых 45 минут?

– Наши тренеры указали нам, что мы делаем неправильно. Мы посмотрели на свои ошибки и во втором тайме уже старались их не делать. В конце матча мы уже пошли в навалу, ва-банк, поэтому очень здорово, что мы сумели победить.

– На чем акцентировали тренеры свое внимание в перерыве?

– Конечно, что на игре в обороне, потому что столько, сколько создал моментов у наших ворот «Колос», в этом чемпионате не делала ни одна команда.

– «Днепр-1» уже не впервые вырывает победу на последних секундах. Это чемпионский характер?

– Да, возможно это и есть чемпионская победа. Но, откровенно говоря, лучше до такого не доводить, ведь можно поседеть до конца чемпионата (улыбается).

– Кажется, что во второй части чемпионата болельщики «Днепра-1» больше начинают седеть.

– Возможно и так, но Бог с нами и это дарит нам надежду на дальнейшие игры.

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Эдуард Сарапий Днепр-1 Колос Ковалевка Днепр-1 - Колос Украинская Премьер-лига
Источник СК Днепр-1
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