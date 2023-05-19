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  4. Шахтер – Верес. Ракицкий и Топалов выйдут в основе
Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 16:21 |
428
2

Шахтер – Верес. Ракицкий и Топалов выйдут в основе

Стали известны составы команд

19 мая 2023, 16:21 |
428
2
Шахтер – Верес. Ракицкий и Топалов выйдут в основе
ФК Шахтер

Сегодня, 19 мая «Шахтер» в 27-м туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Гочолеишвили, Степаненко, Судаков, Назарина, Топалов, Зубков, Сикан

«Верес»: Когут, Балан, Курко, Маткобожик, Вовченко, Гагун, Близниченко, Клёц, Кучеров, Г. Пасич, М. Шестаков

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Источник УПЛ
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Комментарии 2
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Gargantua
буки в Верес совсем не верят. 1.16 на победу Шахтера.
оно и не удивительно с таким составом. игроки уровня первой лиги.
если Вирт их сохранит в УПЛ, надо медаль давать.
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Remark
Сепар сделает дубль в матче!!! Счет будет 1-1!
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