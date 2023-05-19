Шахтер – Верес. Ракицкий и Топалов выйдут в основе

Сегодня, 19 мая «Шахтер» в 27-м туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Гочолеишвили, Степаненко, Судаков, Назарина, Топалов, Зубков, Сикан

«Верес»: Когут, Балан, Курко, Маткобожик, Вовченко, Гагун, Близниченко, Клёц, Кучеров, Г. Пасич, М. Шестаков