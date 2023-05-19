Украина. Премьер лига19 мая 2023, 16:21 |
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Шахтер – Верес. Ракицкий и Топалов выйдут в основе
Стали известны составы команд
19 мая 2023, 16:21 |
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Сегодня, 19 мая «Шахтер» в 27-м туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Гочолеишвили, Степаненко, Судаков, Назарина, Топалов, Зубков, Сикан
«Верес»: Когут, Балан, Курко, Маткобожик, Вовченко, Гагун, Близниченко, Клёц, Кучеров, Г. Пасич, М. Шестаков
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оно и не удивительно с таким составом. игроки уровня первой лиги.
если Вирт их сохранит в УПЛ, надо медаль давать.